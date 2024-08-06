Ακυβέρνητο τουριστικό πλοίο με 173 επιβάτες

Ακυβέρνητο πλέει πλοίο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουριστικό σκάφος με 173 επιβαίνοντες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη ενημερωθεί το λιμενικό, ενώ παραπλέοντα πλοία σπεύδουν στο σημείο.

Το πιθανότερο είναι να γίνει ρυμούλκηση του πλοίου σε ασφαλές λιμάνι, ενδεχομένως στης Ζακύνθου, ωστόσο ακόμη δεν γνωρίζουμε το ακριβές σημείο το οποίο θα προκύψει από απόφαση του λιμενικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.