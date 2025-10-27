ΗΠΑ: Η American Water Works και η Essential Utilities συγχωνεύονται

Η American Water Works και η Essential Utilities συγχωνεύονται σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών, η οποία θα δημιουργήσει μια δημόσια εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης με συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συνδυασμένη αμερικανική εταιρεία, η οποία θα χρησιμοποιεί το όνομα American Water, θα έχει περίπου 4,7 εκατομμύρια συνδέσεις ύδρευσης σε 17 πολιτείες και σε 18 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, από τη Χαβάη έως την Πενσιλβάνια.

Οι μέτοχοι της Essential θα λάβουν 0,305 μετοχές της American Water για κάθε μετοχή που κατέχουν. Οι μέτοχοι της American Water θα κατέχουν περίπου το 69% και οι μέτοχοι της Essential περίπου το 31% της συνδυασμένης εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα τιμολόγια των πελατών που να σχετίζονται με τη συγχώνευση.

Η American Water δήλωσε ότι σχεδιάζει να εξετάσει στρατηγικές επιλογές για τις δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η συνδυασμένη εταιρεία δεν αναμένει ουσιαστικές αλλαγές στις αποδοχές ή στα οφέλη των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της συμφωνίας. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα συνεχίσουν να τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους τους.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Essential, η αυξημένη κλίμακα και η λειτουργική αποδοτικότητα της συνδυασμένης εταιρείας θα υποστηρίξουν τη συνεχή επένδυση στις κρίσιμες υποδομές μας, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανώτερη εξυπηρέτηση πελατών με προσιτά τιμολόγια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της American Water, Τζον Γκρίφιθ, σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Ο Γκρίφιθ θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της συνδυασμένης εταιρείας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Essential, Κρίστοφερ Φράνκλιν, θα αναλάβει θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρείας θα αποτελείται από 15 μέλη: τους 10 διευθυντές που υπηρετούν ήδη στο δ.σ. της American Water πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Γκρίφιθ και πέντε διευθυντές που θα οριστούν από την Essential, ανάμεσά τους ο Φράνκλιν. Ο Καρλ Κουρτς, ανεξάρτητος πρόεδρος του δ.σ. της American Water, θα συνεχίσει να υπηρετεί σε αυτή τη θέση μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η έδρα της συνδυασμένης εταιρείας θα βρίσκεται στο Κάμντεν του Νιού Τζέρσεϊ, όπου βρίσκεται η έδρα της American Water. Τα γραφεία της Essential στο Bryn Mawr και στο Πίτσμπουργκ θα συνεχίσουν να διατηρούν έντονη λειτουργική παρουσία μακροπρόθεσμα.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027. Απαιτείται ακόμη η έγκριση των μετόχων κάθε εταιρείας και των αρμόδιων Επιτροπών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Οι μετοχές της American Water Works υποχώρησαν κατά 3,5% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ η μετοχή της Essential Utilities κατέγραψε μικρή πτώση.



Πηγή: skai.gr

