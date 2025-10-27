Πίεση προς το Κογκρέσο: Η AFGE απαιτεί άμεση επαναλειτουργία της κυβέρνησης

Η μεγαλύτερη ένωση ομοσπονδιακών εργαζομένων των ΗΠΑ - American Federation of Government Employees - που εκπροσωπεί πάνω από 800.000 εργαζόμενους, απηύθυνε απευθείας κάλεσμα προς το Κογκρέσο να περάσει άμεσα ένα «καθαρό» προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, για να τερματιστεί το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Το κλείσιμο της κυβέρνησης, που προέκυψε από την αποτυχία έγκρισης των απαιτούμενων κονδυλίων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της AFGE Everett Kelley, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Η ανακοίνωση ζητά:

Άμεση επαναλειτουργία της κυβέρνησης μέσω ενός προσωρινού “καθαρού” νομοσχεδίου που δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετα πολιτικά «πακέτα» ή εκβιασμούς.

Πλήρης αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους που είτε τέθηκαν σε αναστολή είτε συνέχισαν να εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Αντιμετώπιση του «σπασμένου» διαδικαστικού πλαισίου προϋπολογισμού (appropriations process) που επανειλημμένα οδηγεί σε κλεισίματα.

Επιπτώσεις / Πλαίσιο

Το κλείσιμο της κυβέρνησης άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2025, λόγω αποτυχίας στην έγκριση χρηματοδοτήσεων για το οικονομικό έτος.

Κατά την AFGE, πολλοί εργαζόμενοι είτε βρίσκονται σε αναστολή είτε εργάζονται απλήρωτοι, με αποτέλεσμα οικονομική πίεση σε οικογένειες: «αγροί, ενοίκια, βενζίνη, φάρμακα» αναφέρθηκαν ως καθημερινές δυσκολίες.

Η ένωση τονίζει ότι η πρακτική του κλεισίματος όχι μόνο επηρεάζει εργαζόμενους, αλλά «κόβει» τη λειτουργικότητα των θεσμών, πλήττει μικρές επιχειρήσεις και μειώνει την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Σημεία προς παρακολούθηση

Πώς θα αντιδράσουν οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες (Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι) στο αίτημα της AFGE για «καθαρή» χρηματοδότηση χωρίς συνυπολογιζόμενα πακέτα.

Αν θα υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση του αιτήματος ή υποχώρηση σε επιπλέον προϋποθέσεις προκειμένου να ψηφιστεί γρήγορα η προσωρινή χρηματοδότηση.

Ποιες υπηρεσίες και εργαζόμενοι θα επηρεαστούν άμεσα από την συνέχιση του κλεισίματος — ειδικά όσοι είναι σε αναστολή ή εργάζονται χωρίς αμοιβή.

