ΗΠΑ: Τρεις πρώην αστυνομικοί αθωώθηκαν από δικαστήριο του Τενεσί για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς

Τρεις πρώην αστυνομικοί από το Μέμφις, που κατηγορούνταν για τον ξυλοδαρμό το 2023 του νεαρού Αφροαμερικανού Τάιρ Νίκολς ο οποίος στη συνέχεια υπέκυψε, αθωώθηκαν χθες, Τετάρτη, από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν σε πολιτειακό δικαστήριο.

Σώμα ενόρκων συνεδρίασε επί οκτώμισι ώρες στη διάρκεια δύο ημερών και έκρινε ότι ο Ταντάριους Μπιν, ο Ντεμέτριους Χάλεϊ και ο Τζάστιν Σμιθ είναι αθώοι για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία σε δεύτερο βαθμό.

Οι τρεις πρώην αστυνομικοί ωστόσο ενδέχεται να καταδικαστούν έως και σε 20 χρόνια κάθειρξη καθώς πέρυσι καταδικάστηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο για την ίδια υπόθεση για διαφορετικές κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες υπερβολική χρήση βίας και απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων.

«Η ζωή του Τάιρ εκλάπη και η οικογένειά του δεν είχε το δικαίωμα στη δικαιοσύνη που τόσο πολύ άξιζε. Είμαστε αγανακτισμένοι και γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε οι μόνοι», σχολίασαν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της οικογενείας Νίκολς.

Τον Ιανουάριο του 2023 ο 29χρονος Τάιρ Νίκολς δεν σταμάτησε σε έλεγχο της τροχαίας στο Μέμφις, του Τενεσί στις νότιες ΗΠΑ. Πέντε αστυνομικοί τον κυνήγησαν και τον έβγαλαν με τη βία από το αυτοκίνητό του, ενώ χρησιμοποίησαν εναντίον του σπρέι πιπεριού και τέιζερ και τον χτύπησαν με μπουνιές και γροθιές όπως και με ένα γκλομπ.

Ο Νίκολς πέθανε τρεις ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Βίντεο από το ξυλοδαρμό που καταγράφηκε από αστυνομική κάμερα έδειξε επίσης τους αστυνομικούς να γελούν, να μιλούν και να περιφέρονται στο σημείο την ώρα που ο Νίκολς ζητούσε βοήθεια.

Ο θάνατός του προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλες τις ΗΠΑ και ενίσχυσε τις εκκλήσεις για μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία. Εξάλλου έστρεψε την προσοχή της κοινή γνώμης στην αστυνομία του Μέμφις, μιας πόλης όπου ζουν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Τον Δεκέμβριο του 2024 έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε έπειτα από έρευνες 17 μηνών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις χρησιμοποιεί υπερβολική βία και κάνει διακρίσεις εις βάρος των Αφροαμερικανών.

Οι πέντε αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό αποπέμφθηκαν, ενώ τους ασκήθηκαν διώξεις από την πολιτεία του Τενεσί και από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Δύο από αυτούς αποδέχθηκαν την ενοχή τους και κατέληξαν σε συμφωνία με την πολιτεία, ενώ αναμένουν την ανακοίνωση της ποινής τους από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, όπου έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.