Μια γυναίκα νεκρή, και δύο τραυματίες είναι ο νέος απολογισμός πυροβολισμών που σημειώθηκαν την Τρίτη την ώρα που ολοκληρωνόταν τελετή αποφοίτησης μαθητών γυμνασίου στο Πανεπιστήμιο Xavier, στη Νέα Ορλεάνη.



Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από το χώρο, μόλις τελείωσε η τελετή αποφοίτησης.

🚨#BREAKING: Multiple People Shot at High School Graduation Ceremony In New Orleans



📌#NewOrleans l #Louisiana



Multiple Police are at scene as they confirm at least three people have been shot at Xavier University, where the ceremony is taking place a suspect has been detained pic.twitter.com/Spnwta0ySc