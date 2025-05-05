Σιμιόν: ο πρώτος «MAGA-πρόεδρος της Ρουμανίας»

Ο ακροδεξιός, θιασώτης του Τραμπ, Τζόρτζε Σιμιόν, θριάμβευσε στον πρώτο γύρο των ρουμανικών εκλογών, συγκεντρώνοντας περίπου 41% των ψήφων. Προμηνύεται... ντέρμπι στον β' γύρο.

Σε θρίαμβο για τον ακροδεξιό Τζόρτζε Σιμιόν εξελίχθηκε ο πρώτος γύρος των επαναληπτικών εκλογών στη Ρουμανία, με τον Σιμιόν να συγκεντρώνει το 40,96% των ψήφων. Δεύτερος αναδείχθηκε ο δήμαρχος Βουκουρεστίου, Νικουσόρ Νταν, με 20,91%. Ο Κριν Αντονέσκου, τον οποίο στήριξαν τα κόμματα της ρουμανικής κυβέρνησης, έμεινε τρίτος με περίπου 20% των ψήφων.

Σιμιόν και Νταν πρόκειται να αναμετρηθούν στις 18 Μαΐου στα πλαίσια του δεύτερου γύρου των εκλογών, από τον οποίο θα προκύψει ο επόμενος πρόεδρος της Ρουμανίας.

Προμηνύεται μεγάλο ντέρμπι στον β' γύρο

Παρά το γεγονός ότι ο Σιμιόν συγκέντρωσε περίπου διπλάσιο ποσοστό από τον Νταν, ο δεύτερος γύρος αναμένεται να κριθεί στο νήμα. Διότι, σύμφωνα με τους περισσότερους πολιτικούς αναλυτές, ο Νταν δεν αποτελεί μονάχα τη μοναδική εναλλακτική στο ακροδεξιό AUR (Συμμαχία για τη Ρουμανική Ενότητα) του Σιμιόν, αλλά και έναν από τους ελάχιστους πολιτικούς της χώρας που δεν θεωρούνται διεφθαρμένοι. Έτσι μπορεί να πείσει πολλούς ψηφοφόρους, πως είναι πράγματι σε θέση να προβεί σε καθοριστικές μεταρρυθμίσεις για το μέλλον της χώρας.

Ταυτοχρόνως ο Σιμιόν – αλλά και γενικώς η Ακροδεξιά – φαίνεται να έχει μία ολοένα και ισχυρότερη βάση υποστηρικτών στη Ρουμανία. Εξάλλου ο Σιμιόν δεν πήρε απλώς τη σκυτάλη από τον Γκεοργκέσκου, αποτελώντας μονάχα έναν νέο εκφραστή των δεξιών εξτρεμιστικών αντιλήψεων, αλλά επιπλέον δηλώνει ευθέως πως, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές, θα κάνει το παν για να φέρει τον Γκεοργκέσκου στην εξουσία – όπως για παράδειγμα είτε με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος ή πρόωρων εκλογών, είτε πάλι με τη δημιουργία ενός κυβερνητικού συνασπισμού που θα διόριζε τον Γκεοργκέσκου ως πρωθυπουργό.

Ζήτω το «MAGA» - Όχι στην ΕΕ

Ο Σιμιόν είναι θιασώτης του Τραμπ, ενώ λέει ξανά και ξανά πως θέλει να γίνει ο «πρώτος MAGA-πρόεδρος της Ρουμανίας», κατά το μότο του Ντόναλντ Τραμπ (Make America Great Again), προκειμένου να θέσει σε προτεραιότητα το συμφέρον και το καλό της χώρας – αλλά και φίλα προσκείμενος στη Ρωσία – ζητώντας μεταξύ άλλων τη διακοπή της στήριξης της Ουκρανίας. Κατηγορεί επίσης κατ' επανάληψη την ΕΕ για αθέμιτη παρέμβαση στις τελευταίες ρουμανικές εκλογές και προωθεί εθνικιστικές θέσεις, τονίζοντας πως όραμά του είναι μία Ευρώπη με «ισχυρά και κυρίαρχα έθνη».

Όπως ακριβώς και ο Τραμπ, ο Γκεοργκέσκου αλλά και γενικώς πολλοί δεξιοί εξτρεμιστές, ο 38χρονος Σιμιόν είναι ικανότατος στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των social media για την προσέλκυση ψηφοφόρων. Εν προκειμένω έκανε το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας μέσω των socials. Μετρώντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και κάμποσες εκατοντάδες χιλιάδες στις υπόλοιπες πλατφόρμες, ο Σιμιόν αυτοπαρουσιάζεται ως υπερασπιστής των λαϊκών συμφερόντων, ως ένας πολιτικός που θέλει να επανορθώσει τις «αδικίες» σε βάρος της Ρουμανίας, όπως και ως ένας πολίτης που αρέσκεται να συμμετέχει στις λαϊκές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στη χώρα. Με πιασάρικα σλόγκαν και γρήγορα reels, ο Σιμιόν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στον διαδικτυακό προεκλογικό αγώνα και να δημιουργήσει μία δυναμική βάση οπαδών, η οποία διευρύνεται διαρκώς.

Θα μπορέσει ο Νταν να ανακόψει τον Σιμιόν;

Θα είναι αρκετά δύσκολο για τον 55χρονο Νικουσόρ Νταν να ανακόψει αυτήν την ακροδεξιά δυναμική. Πάντως, αν και δεν έχει την ίδια φρεσκάδα με τον Σιμιόν, ούτε και εξίσου εντυπωσιακή ρητορική δεινότητα, ο Νταν έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός πραγματιστή, ο οποίος φαίνεται να μπορεί να αντιληφθεί τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ρουμανίας και το πώς αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Παράλληλα, ο Νταν αποτελεί και τον μοναδικό εκφραστή, την τελευταία ελπίδα του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Νταν είναι το κατά πόσο θα μπορέσει να συσπειρώσει την αφενός μεν αντιδεξιά, αφετέρου δε προσκείμενη στην ΕΕ εκλογική βάση. Στα θετικά του στοιχεία συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι θεωρείται ανεξάρτητος, χωρίς ιδιαίτερες προτιμήσεις προς κάποιο εκ των συστημικών κομμάτων, επομένως αποπνέει μία αύρα ουδετερότητας, στοιχείο κομβικής σημασίας για κάθε πολιτικό που επιδιώκει να συνασπίσει πολίτες από διαφορετικά μέρη του πολιτικού φάσματος.

Το βέβαιο πάντως είναι ότι, δεδομένης της ενίσχυσης των ακροδεξιών κομμάτων ανά την Ευρώπη, η έκβαση του δεύτερου γύρου των ρουμανικών εκλογών θα είναι καθοριστική για την ενίσχυση – ή την περαιτέρω υπονόμευση – των πολιτικών αναχωμάτων στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και γενικώς στην ΕΕ ενάντια στις διαθέσεις της πουτινικής Ρωσίας και των τραμπικών ΗΠΑ.

Πηγές: tagesschau, FAZ, BBC, Reuters

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.