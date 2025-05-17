ΗΠΑ: Τουλάχιστον 20 νεκροί από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κεντάκι και το Μιζούρι, δύο πολιτείες στις κεντρικές ΗΠΑ, μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων, που προκάλεσαν επίσης σημαντικές ζημιές στην πόλη Σεντ Λούις.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπέσιρ, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Χ ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ακραία καιρικά φαινόμενα χθες το βράδυ, προσθέτοντας πως «δυστυχώς, αυτός ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όσο λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες».

Αμερικανικά ΜΜΕ, όπως το NBC News και η Washington Post, μεταδίδουν πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 7 νεκροί στη γειτονική πολιτεία του Μιζούρι, πολλοί εκ των οποίων στην πόλη Σεντ Λούις.

«Η πόλη μας πενθεί απόψε», δήλωσε η δήμαρχος Κάρα Σπένσερ σε δημοσιογράφους χθες το βράδυ.

«Οι απώλειες ζωής και η καταστροφή είναι πραγματικά σοκαριστικές», συμπλήρωσε.

Το 2024, σε δυστυχήματα που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλοι είχαν χάσει τη ζωή τους 54 άνθρωποι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

