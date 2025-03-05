ΗΠΑ: Το υπουργείο βετεράνων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοπεύει να καταργήσει 80.000 θέσεις εργασίας

Σχεδόν 80.000 θέσεις εργασίας στο υπουργείο βετεράνων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ένα από τα μεγαλύτερα σε αριθμό υπαλλήλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα καταργηθούν με την πάροδο του χρόνου, ανακοίνωσε αξιωματούχος σε υπηρεσιακό σημείωμα που απηύθυνε στο προσωπικό, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Ο αρχικός στόχος του υπουργείου είναι να επανέλθει στο δυναμικό που είχε το 2019, των 399.957 υπαλλήλων", εξηγεί ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού στο σημείωμα της Τρίτης, ενώ τον Φεβρουάριο τα μέλη του προσωπικού πλησίαζαν τις 480.000.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας μείωσης των δημοσίων δαπανών και των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που ζητεί η κυβέρνηση Τραμπ, μια αποστολή που έχει αναλάβει ο Ίλον Μασκ και η επιτροπή DOGE της οποίας ηγείται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

