Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι είχε ενημερωθεί σχετικά με τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Χαμάς

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι είχε ενημερωθεί σχετικά με τις απευθείας διαπραγματεύσεις του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων, Άνταμ Μπόλερ, με την παλαιστινιακή Χαμάς που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση στις ΗΠΑ.

«Σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις απευθείας συζητήσεις με τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Είχε προηγηθεί η επιβεβαίωση από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ περί απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Χαμάς, με στόχο την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που αποκαλύφθηκαν αρχικά από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ απάντησε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ «είναι εξουσιοδοτημένος να συνομιλεί με οποιονδήποτε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.