Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του Υπουργείου Eσωτερικής Ασφάλειας, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την απέλαση ενός 5χρονου παιδιού από το Εκουαδόρ, ονόματι Liam Conejo Ramos.

Το DHS δήλωσε ότι επιδιώκει την απέλαση του παιδιού και της οικογένειάς του, αλλά αρνήθηκε ότι πρόκειται για περίπτωση «επείγουσας απέλασης», όπως είχε αναφέρει η πλευρά του δικηγόρου του παιδιού. Το υπουργείο ισχυρίζεται ότι πρόκειται για τυπικές διαδικασίες απέλασης, με βάση το νόμο.

Ο δικηγόρος του παιδιού, Danielle Molliver, χαρακτήρισε την κίνηση «ανταποδοτική», υπονοώντας ότι γίνεται ως αντίδραση στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για την αρχική κράτηση.

Ο Liam και ο πατέρας του, Adrian Conejo Arias, είχαν εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ και είχαν υποβάλει αιτήσεις ασύλου. Και οι δύο κρατήθηκαν αρχικά σε φυλακή της ICE στο Dilley του Τέξας, μέχρι που ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την απελευθέρωσή τους στις 31 Ιανουαρίου και επέστρεψαν στη Μινεσότα.

Η υπόθεση απέκτησε ευρεία δημοσιότητα στις ΗΠΑ, ειδικά από φωτογραφίες που δείχνουν τον Liam με το μπλε καπέλο του και την τσάντα του Spider-Man έξω από το σπίτι του κατά τη στιγμή της κράτησης.

Αν και οι αρχές λένε ότι ακολουθούν τον νόμο, η περίπτωση έχει πυροδοτήσει διαμάχες και διαδηλώσεις, καθώς συμβαίνει σε μια περίοδο εντατικοποιημένης επιβολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα από την κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.