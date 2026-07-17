Η εβδομάδα ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 14.45, με ένα επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς», γεμάτο καθοριστικές εξελίξεις. Μια δικαστική αναμέτρηση κρίνει πολλά περισσότερα από μία απλή υπόθεση διαζυγίου, ενώ μια επιχειρηματική πρόταση και δύο αποκαλυπτικές εξομολογήσεις οδηγούν τους ήρωες σε αποφάσεις που θα επηρεάσουν οριστικά το μέλλον τους...

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview:

Στην υπόθεση διαζυγίου του κ. Αλπάι Μπερκσόι, η Αζρά καταφέρνει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να καταφέρει μια συντριπτική νίκη για την πελάτισσά της. Αυτό, όμως, σημαίνει και τελειωτική ήττα για το γραφείο της μητέρας της, το οποίο φτάνει πια στο σημείο μηδέν. Τη λύση θα δώσει ο κ. Ερμάν Αρσέν, κάνοντας στην Τσολπάν μια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ αποκαλύπτει επιτέλους στην Αζρά τι συνέβη με εκείνη και τον Σεργκέν τη βραδιά του εορταστικού δείπνου τους και η Αζρά, με τη σειρά της, εκμυστηρεύεται στη Σανέμ τι σκοπεύει να κάνει με τον γάμο της.

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Gökçe Bahadır (Αζρά Γκιουνάι), Gökçe Eyüboğlu (Σανέμ Τζεβχέρ), Tülin Ece (Γκιουνές Τζεβχέρ), Sumru Yavrucuk (Τσολπάν Τζεβχέρ), Yigit Kirazci (Γιλντιρίμ Σαχίν), Sarp Akkaya (Σεργκέν Γκιουνάι) κ.ά.



ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.45

Στον ΣΚΑΪ



#NomoiTisKardias

#SkaitvGR



Πηγή: skai.gr

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