Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Google θα βοηθήσει άθελά του στη χρηματοδότηση των ταμείων της ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διοχετεύσει το πολυσυζητημένο πρόστιμο των πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στον κεντρικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η κύρωση ύψους €4,6 δισ. που επιβλήθηκε στην Google το 2018 -η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ- θα συμβάλει σε κάποιο βαθμό στην κάλυψη των δαπανών των χωρών για το 2026, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της Επιτροπής στο Politico.

Η κάλυψη άμεσων αναγκών

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος αποτελείται κυρίως από κρατικές εισφορές, χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων των αγροτών και των πληρωμών προς τις φτωχότερες περιοχές. Τα έσοδα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων και των δασμών, τροφοδοτούν αυτόματα το κοινό ταμείο της ΕΕ.

Τα έσοδα από την πληρωμή της Google θα βοηθήσουν στην κάλυψη άμεσων αναγκών, τη στιγμή που οι πρωτεύουσες βρίσκονται εγκλωβισμένες σε μια τεταμένη αντιπαράθεση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό που είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε ισχύ το 2028.

Μετά από χρόνια δικαστικών μαχών, η Google πλήρωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το τεράστιο πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του μπλοκ για το 2026.

Η ΕΕ επέβαλε το πρόστιμο των €4,6 δισεκατομμυρίων, το οποίο περιλαμβάνει τόκους, το 2018, στο απόγειο της σταυροφορίας της επιτρόπου Ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, ενάντια στις αμερικανικές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (Big Tech).

Η Επιτροπή τιμώρησε την Google για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού μέσω της επιβολής περιορισμών στους κατασκευαστές smartphone που χρησιμοποιούν το λειτουργικό της σύστημα Android.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο -το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ- επικύρωσε την απόφαση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού η Google είχε προσβάλει δικαστικά την απόφαση, ανοίγοντας τελικά τον δρόμο για την πληρωμή.

Η καταστολή της ΕΕ κατά των αμερικανικών Big Tech, η οποία προκάλεσε πολλαπλές απειλές για αντίποινα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), θα προσφέρει κάποια ανακούφιση στις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομική στενότητα.

Ωστόσο, δεν θα βοηθήσει στις δύσκολες εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογιστικό κύκλο από το 2028 έως το 2034.

Για τη χρηματοδότηση αυτού του μελλοντικού ταμείου ύψους €2 τρισεκατομμυρίων, η Γαλλία πιέζει για τη θέσπιση φόρου στους αμερικανικούς ψηφιακούς γίγαντες, συμπεριλαμβανομένης της Google, αλλά η ιδέα αυτή συναντά την αντίσταση της Γερμανίας, μεταξύ άλλων.

ΕΕ εναντίον Google

Στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογιστικού της κύκλου, οι κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν πέρυσι σε μια ευρεία συμφωνία για τον τρόπο κατανομής του ταμείου ύψους €192 δισεκατομμυρίων για το 2026.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό, ώστε να αποτυπώνονται οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα. Η επόμενη δέσμη τροποποιήσεών της αργότερα φέτος θα συνυπολογίσει τα €4,6 δισεκατομμύρια των νέων εσόδων που κατέβαλε η Google, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

«Εκτός εάν η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή [το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] αποφασίσει διαφορετικά, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εισφοράς με βάση το ΑΕΕ [ακαθάριστο εθνικό εισόδημα] που οφείλουν τα κράτη μέλη», δήλωσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

Αυτό έρχεται ως ανακούφιση για τις χώρες της ΕΕ που έρχονται αντιμέτωπες με στενούς εθνικούς προϋπολογισμούς ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών ενέργειας και της χαμηλότερης από την αναμενόμενη ανάπτυξης.

Το πρόστιμο της Google θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση €1 δισεκατομμυρίου για τη Γερμανία, η οποία από μόνη της επωμίζεται περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού ταμείου της ΕΕ. Προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας για το Βερολίνο, καθώς η αναλογία μεταξύ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και του ελλείμματος -η διαφορά μεταξύ δαπανών και εσόδων- πλησίασε το όριο του 3% της ΕΕ το 2026. Η παραβίαση αυτού του ορίου θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην επιβολή προστίμων από την Επιτροπή.

Επιτείνοντας αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, οι κυβερνήσεις προβλεπόταν να στείλουν στην ΕΕ περισσότερα χρήματα από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί για το 2026, λόγω των υψηλότερων από τις αναμενόμενες περιφερειακών δαπανών ενόψει μιας επικείμενης προθεσμίας.

Από την άλλη πλευρά, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να λάβει περαιτέρω ώθηση από έναν τελωνειακό δασμό ύψους €3 που θεσπίστηκε τον Ιούλιο στα φθηνά δέματα που εισέρχονται στο μπλοκ. Η ΕΕ εισπράττει το 75% των εσόδων αυτών, ενώ το υπόλοιπο μερίδιο ρέει προς τις εθνικές κυβερνήσεις.

Πηγή: skai.gr

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