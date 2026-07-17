Καναδάς: Εκτός ελέγχου η πύρινη κόλαση στο Οντάριο – Βίντεο από τις φλόγες σοκάρουν

Η εικόνα από το βορειοδυτικό Οντάριο παραμένει δραματική, καθώς οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα για ακόμη ένα 24ωρο, αναγκάζοντας τις καναδικές αρχές να εντείνουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης και πυρόσβεσης.

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Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν κυρίως στο νέφος καπνού που κάλυψε τον Καναδά και έφθασε μέχρι τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον η προσοχή στρέφεται στην ίδια την εξέλιξη των πυρκαγιών, οι οποίες εξακολουθούν να απειλούν απομονωμένες κοινότητες και τεράστιες δασικές εκτάσεις.

The atmospheric impact is continental. A colossal smoke blanket stretching thousands of kilometers has crossed national borders, plunging major North American global hubs into a dystopian orange haze:



New York 🏙️



Boston 💨



Toronto & Montreal 🌫️



The sky in these major cities… pic.twitter.com/g5cRvxkGNh — Jeo Albant (@jeoalbant) July 16, 2026

«Ο ουρανός πάνω από το Οντάριο θυμίζει ηφαιστειακή έκρηξη – Η συγκλονιστική εικόνα πιλότου από το πιλοτήριο»

Η εικόνα μοιάζει με τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη, όμως στην πραγματικότητα είναι ο ουρανός πάνω από τον Καναδά αυτή τη στιγμή.

Ο πιλότος Σκοτ Χάτον κατέγραψε από το πιλοτήριο του αεροσκάφους του αυτή την εφιαλτική εικόνα πάνω από το Θάντερ Μπέι του Οντάριο.

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Αυτά που φαίνονται στον ορίζοντα δεν είναι απλώς σύννεφα καπνού. Οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει τα δικά τους ακραία καιρικά φαινόμενα, σχηματίζοντας πυκνά νέφη και συνθήκες που θυμίζουν σκηνές από ταινία καταστροφής.

Η κρίση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας τοπικής καταστροφής, καθώς ο καπνός και οι επιπτώσεις των πυρκαγιών επηρεάζουν μεγάλο μέρος του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εικόνες από τον αέρα αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της φωτιάς: ένας ουρανός καλυμμένος από καπνό, πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις που θυμίζουν έκρηξη ηφαιστείου και ένα τοπίο που δείχνει την πρωτοφανή κλίμακα της φετινής κρίσης στο Οντάριο.





Massive Wildfires Ravage Northern Ontario pic.twitter.com/3glnESK4h1 — TaraBull (@TaraBull) July 15, 2026

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ontario Wildland Fire Service, περισσότερες από 130 πυρκαγιές εξακολουθούν να είναι ενεργές στο βορειοδυτικό Οντάριο, ενώ πάνω από 60 παραμένουν εκτός ελέγχου, παρά τη μαζική κινητοποίηση εκατοντάδων πυροσβεστών, εναέριων μέσων και ομάδων από άλλες καναδικές επαρχίες.

Η κυβέρνηση του Οντάριο συνεχίζει να συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στις επιχειρήσεις μεταφοράς κατοίκων από απομακρυσμένες κοινότητες των Πρώτων Εθνών, όπου η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό σκηνίκο που αποτύπώνει το πόσο σοβαρή είναι η ακατάσταση, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη όπου η εθνοφρουρά μοιράζει μάσκες στους πολίτες λόγω του αυξημένου καπνού στην έξοδο του μετρό της πόλης:

NOW: Members of the National Guard distribute masks as smoke from Canada Wildfires spreads across NYC pic.twitter.com/s0z7LBcvzT — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 16, 2026

Στο επίκεντρο της ανησυχίας παραμένει η περιοχή γύρω από το Armstrong, όπου ένα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα εξακολουθεί να εξαπλώνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας και των ισχυρών ανέμων που ευνοούν συνεχώς νέες αναζωπυρώσεις.

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν εντυπωσιακά βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε ένα από αυτά διακρίνεται εμπορική αμαξοστοιχία της Canadian National Railway να κινείται μέσα σε έναν διάδρομο φωτιάς, με τις φλόγες να καίνε και στις δύο πλευρές της γραμμής.

Terrifying footage shows the view from inside a train as it becomes surrounded by raging wildfire flames near Armstrong, Ontario. pic.twitter.com/3XKiKArjAw — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

Σε άλλο βίντεο, οι πυκνοί καπνοί έχουν μετατρέψει την ημέρα σε νύχτα, ενώ οι φλόγες καταπίνουν το δάσος μέσα σε λίγα λεπτά, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική καταστροφή. Πολύ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα από τη Νέα Υόρκη χθες το μεσημέρι:

As wildfire smoke continues to blanket the region, a hazy, blood-red sun hangs beside the Chrysler Building in New York City. pic.twitter.com/66eZxMRMCO — The Weather Channel (@weatherchannel) July 16, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι δεν αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες στις περιοχές όπου εξελίσσονται τα μεγαλύτερα μέτωπα, γεγονός που σημαίνει ότι ο κίνδυνος νέας εξάπλωσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.



Πηγή: skai.gr

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