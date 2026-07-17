Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο με πέντε εμφανίσεις στο Λονδίνο το 2026.

Ο θρυλικός τραγουδοποιός θα αρχίσει ξανά περιοδεία τον Νοέμβριο, μετά την προηγούμενη «Rough And Rowdy Ways» στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Θα ξεκινήσει την περιοδεία του από το Μπόρνμουθ στις 25 Νοεμβρίου και θα δώσει συναυλίες σε στάδια στο Μπέρμιγχαμ και το Σέφιλντ και στην Όπερα του Μπλάκπουλ.

Από εκεί, ο Ντίλαν θα κατευθυνθεί στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για πέντε συναυλίες στο Royal Festival Hall.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του Μπομπ Ντίλαν βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή, καθώς οι κιθαρίστες Νταγκ Λάνσιο και Μπομπ Μπριτ αποχώρησαν από το συγκρότημα τον Ιούνιο. «Δεν απολύθηκα, αλλά έφυγα με δική μου πρωτοβουλία για λόγους που θα προτιμούσα να κρατήσω κρυφούς» ανέφερε ο Μπριτ σε ανακοίνωσή του.

«Θα μου λείψουν τα μέλη του συγκροτήματος» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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