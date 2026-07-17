Βόλος: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 48χρονος που έπεσε από δέντρο

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 48χρονος πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από δέντρο στον Βόλο, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.

Σύμφωνα με το thenewspaper, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και στη μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Μακρινίτσα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 48χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος ενώ βρισκόταν πάνω σε δέντρο πραγματοποιώντας εργασίες υλοτομίας.

Η πτώση προκάλεσε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 48χρονος εργάζεται στο Νοσοκομείο Βόλου και είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του.Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Βόλου, όταν οι συνάδελφοί του αντιλήφθηκαν ότι ο σοβαρά τραυματισμένος ασθενής ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζονται καθημερινά.





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