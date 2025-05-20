ΗΠΑ: Η οικογένεια της γυναίκας που είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου στο Καπιτώλιο θα λάβει αποζημίωση σχεδόν 5 εκατ. δολαρίων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να καταβληθεί ποσό σχεδόν πέντε εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια γυναίκας, βετεράνου της πολεμικής αεροπορίας, η οποία είχε σκοτωθεί από αστυνομικό την 6η Ιανουαρίου 2021, κατά τη διάρκεια της εφόδου στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Washington Post.

Η Άσλι Μπάμπιτ σκοτώθηκε καθώς προσπαθούσε να σκαρφαλώσει για να μπει στο γραφείο της τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, εν μέσω της εισβολής στο Καπιτώλιο από έξαλλο πλήθος οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ήθελε να ακυρωθεί η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία.

Η οικογένειά της προσέφυγε στη δικαιοσύνη την περασμένη χρονιά ζητώντας αποζημίωση 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αναμενόταν να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να κάνει πίσω μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.

Κλείστηκε εξωδικαστική συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει τελικά την καταβολή σχεδόν πέντε εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια Μπάμπιτ, σύμφωνα με τη Washington Post, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες για την υπόθεση.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε την Άσλι Μπάμπιτ απαλλάχτηκε από κάθε ποινική ευθύνη. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έπαψε να επαναλαμβάνει ότι ο πυροβολισμός ήταν αδικαιολόγητος και ότι το θύμα ήταν «αθώα» γυναίκα.

Αυτή η τελευταία μετατράπηκε σε μάρτυρα για τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απένειμε χάρη σε πάνω από 1.500 ανθρώπους που είχαν συλληφθεί και καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, με σκοπό να ακυρωθεί η –τυπική– πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Στο επεισόδιο αυτό είχαν τραυματιστεί πάνω από 140 αστυνομικοί, έπειτα από φλογερή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του κοντά στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως του έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές και παρότρυνε τους οπαδούς του να κάνουν πορεία στο Κογκρέσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.