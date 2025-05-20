Νέες μαρτυρίες-σοκ κατά του «Ντίντι» - Απειλές και βία «στο βασίλειο» του Κομπς

Συνεχίζεται η δίκη του μεγιστάνα της μουσικής Σον «Ντίντι» Κομπς στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατηγορείται για σωματεμπορία και εκβιασμό και αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο 55χρονος Κομπς κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του στη βιομηχανία της μουσικής για να κακοποιήσει γυναίκες —συμπεριλαμβανομένης της τότε συντρόφου του, Κάσι Βεντούρα— για δύο δεκαετίες (2004–2023) μέσω βίας και απειλών. Έχει δηλώσει αθώος. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι οι εισαγγελείς παρουσίασαν ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας, αλλά όχι αποδείξεις για τα ομοσπονδιακά εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται.

Ομοσπονδιακοί αξιωματικο στέκονται έξω από το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, όπου κρατείται ο Σον «Ντίντι» Κομπς, στην περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης

Η Κάσι «του ανήκει»

Τη Δευτέρα κατέθεσε η τραγουδίστρια Ντον Ρίτσαρντ, η οποία ξεκίνησε την κατάθεσή της την Παρασκευή και την ολοκλήρωσε τη Δευτέρα, ανοίγοντας τη δεύτερη εβδομάδα της δίκης, όπως μεταδίδει το Associated Press. Η Ρίτσαρντ ανέφερε ότι ο Κομπς την απείλησε με θάνατο όταν εκείνη και άλλη μία γυναίκα έγιναν μάρτυρες βίαιης επίθεσης εναντίον της Κάσι Βεντούρα. «Μας είπε ότι θα εξαφανιστούμε αν μιλήσουμε», είπε εξηγώντας ότι ο Κομπ εννοούσε ότι «θα πεθάνουμε αν μιλήσουμε» μετά από ερώτηση της εισαγγελέως Μίτζι Στέινερ.

Συνέχισε λέγοντας ότι σοκαρίστηκε, καθώς μόλις είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται μουσικά με τον ράπερ.

Η Ρίτσαρντ είπε ότι είδε πολλές φορές τον Κομπς να χτυπά την Κάσι, όπως το 2009 στο στούντιο του σπιτιού του, όταν την είδε να τη χτυπά στο κεφάλι και να τη ρίχνει στο πάτωμα. Περιέγραψε σκηνές με τον Κομπς να τη χτυπά, να τη χαστουκίζει, να σφίγγει τον λαιμό της και να την κλωτσά, παρουσία των σωματοφυλάκων και του προσωπικού του, το οποίο δεν αντιδρούσε.

Επίσης, κατέθεσε ότι εμπόδιζε συστηματικά την καριέρα της Κάσι, λέγοντάς της ότι η Κάσι «του ανήκει» και ότι η επιτυχία της θα γινόταν μόνο με τους δικούς του όρους.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί τα κίνητρά της

Η δικηγόρος υπεράσπισης Νικόλ Γουέστμορελαντ υπέδειξε ότι η Ρίτσαρντ ίσως καταθέτει λόγω πικρίας, καθώς ο Κομπς διέκοψε τη συνεργασία μαζί της. Η Ρίτσαρντ παραδέχθηκε ότι θεωρεί πως ο Κομπς κατέστρεψε την καριέρα της, αλλά τόνισε ότι δεν είναι θυμωμένη, μόνο πληγωμένη, και τον μηνύει επειδή την κακομεταχειρίστηκε και δεν της κατέβαλε τα οφειλόμενα.

Η μάρτυρας Κέρι Μόργκαν φτάνει στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για τη δίκη του Σον «Ντίντι» Κομπς τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025, στη Νέα Υόρκη

Νέες μαρτυρίες

Η πρώην κολλητή φίλη και βοηθός της Κάσι, Κέρι Μόργκαν, κατέθεσε ότι ο Κομπς την τραυμάτισε σοβαρά το 2018 όταν θύμωσε επειδή η Κάσι έβγαινε με άλλον. Η Κάσι της πρότεινε 30.000 δολάρια και ένα συμβόλαιο σιωπής, κατηγορώντας την ότι υπερέβαλε.

Η Μόργκαν είπε ότι είδε τον Κομπς να χτυπά την Κάσι σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις. Η μία μάλιστα ήταν τόσο σοβαρή που νόμιζε πως η φίλη της είχε λιποθυμήσει. Είπε ότι η Κάσι είχε χάσει τον ενθουσιασμό της και φοβόταν να τον αφήσει γιατί είχε τον πλήρη έλεγχο της ζωής της.

Ο Ντέιβιντ Τζέιμς, πρώην προσωπικός βοηθός του Κομπς (2007–2009), κατέθεσε ότι όταν προσελήφθη του είπαν: «Αυτό είναι το βασίλειο του Κομπς. Είμαστε εδώ για να τον υπηρετούμε».

Κατέθεσε ότι η Κάσι ήταν σοκαρισμένη από τον πολυτελή τρόπο ζωής του Κομπς και του είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει, καθώς έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της. Ο Τζέιμς θυμήθηκε ότι ο Κομπς την αποκαλούσε «πολύ εύπλαστη», λέγοντας: «Την έχω εκεί που τη θέλω. Είναι νέα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.