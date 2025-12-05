Reuters: G7-ΕΕ εξετάζουν άρση πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο αλλά πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών στη Ρωσία

Οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συνομιλίες για την ενδεχόμενη κατάργηση του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής πλήρους απαγόρευσης πρόσβασης της Ρωσίας σε διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες, με στόχο να πληγούν σημαντικά οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου. Το μέτρο αφορά υπηρεσίες μεταφοράς, ασφάλισης και χρηματοδότησης, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη λειτουργία του ρωσικού στόλου δεξαμενόπλοιων.

Σημειώνεται ότι το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου είχε επιβληθεί στο πλαίσιο των δυτικών κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκειμένου να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά του, καθώς η Ρωσία έχει καταφέρει να παρακάμπτει εν μέρει τους περιορισμούς μέσω τρίτων χωρών και του «σκιώδους στόλου».

Πηγή: skai.gr

