Πούτιν: Προτίθεται να βοηθήσει για την υπογραφή "συνθήκης ειρήνης" με την Αρμενία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, που επισκέπτεται το Αζερμπαϊτζάν, πρότεινε σήμερα τη βοήθειά του στο Μπακού για την υπογραφή μιας συνθήκης ειρήνης με τη γειτονική Αρμενία, η οποία ωστόσο κατηγορεί τη Μόσχα ότι την εγκατέλειψε στον πρόσφατο πόλεμο με τους Αζέρους.

«Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα ήμασταν ευτυχείς», είπε ο Πούτιν στις δηλώσεις που έκανε από κοινού με τον Αζέρο ομόλογό του, τον Ιλχάμ Αλίεφ, μετά τις συνομιλίες τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν θα επικοινωνήσει με τον Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν για να τον ενημερώσει «για τα αποτελέσματα των συνομιλιών» με τον Αλίεφ.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν έχουν συγκρουστεί σε πολλούς πολέμους τα τελευταία χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2023 το Μπακού ανακατέλαβε τον ορεινό θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τους Αρμένιους αυτονομιστές που τον είχαν υπό τον έλεγχό τους επί δεκαετίες.

Θεωρώντας ότι η Ρωσία δεν την προστάτευσε, η Αρμενία προσπαθεί να εμβαθύνει τους δεσμούς της με χώρες της Δύσης αλλά προς το παρόν δεν έχει έρθει σε οριστική ρήξη με τη Μόσχα, τον παραδοσιακό σύμμαχό της στην περιοχή του Καυκάσου.

Ο Αλίεφ από την πλευρά του είπε σήμερα ότι η ασφάλεια στην περιοχή εξαρτάται από τη συνεργασία του Αζερμπαϊτζάν με τη Ρωσία. «Η νέα κατάσταση (από πέρυσι τον Σεπτέμβριο) ανοίγει νέες προοπτικές για την εγκαθίδρυση μιας βιώσιμης ειρήνης στον Νότιο Καύκασο», τόνισε.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η επίσκεψη αυτή είναι μια ευκαιρία για να συζητήσουν οι δύο ηγέτες «θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τις σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας» καθώς και «τα διεθνή και περιφερειακά προβλήματα».

Η συρρίκνωση της Κασπίας ανησυχεί το Μπακού

Ο Αλίεφ είπε ότι εξέφρασε στον Πούτιν τις ανησυχίες του για την «καταστροφική» συρρίκνωση της Κασπίας Θάλασσας και ότι οι δυο τους συμφώνησαν να αναλύσουν την κατάσταση.

Η Κασπία Θάλασσα, η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, εκτείνεται μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του Καζακστάν, με τη Ρωσία στα βόρεια και το Ιράν και το Τουρκμενιστάν στα νότια. Η στάθμη του νερού της πέφτει σταθερά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες.

«Από το παράθυρο του δωματίου όπου διαπραγματευόμασταν, έδειξα στον Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς (Πούτιν) τα βράχια που ήταν κάτω από το νερό μόλις πριν από δύο χρόνια», είπε ο Αλίεφ. «Σήμερα βρίσκονται ήδη ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια» του νερού, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν δεν έκανε κάποια δημόσια δήλωση για το θέμα.

Ο Αλίεφ είπε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να αναλύσουν την κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε οικολογική καταστροφή.

Ο Ναζίμ Μαχμούντοφ, ο επικεφαλής της Εθνικής Υδρομετεωρολογικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικολογίας του Αζερμπαϊτζάν είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η στάθμη του νερού επηρεάζεται από την αυξημένη εξάτμιση λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και την εκτροπή των νερών του ποταμού Βόλγα για την άρδευση εκτάσεων. Οι αλλαγές στη στάθμη της Κασπίας επηρεάζουν το περιβάλλον αλλά και τον οικονομικό τομέα, όπως την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, πρόσθεσε, ζητώντας να καταβληθούν προσπάθειες διεθνώς για να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Το Μπακού θα φιλοξενήσει την επόμενη κλιματική σύνοδο του ΟΗΕ (COP29) τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

