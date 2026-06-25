ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον οι θάνατοι μεταναστών υπό κράτηση

Ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των κρατουμένων της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) αυξήθηκε ραγδαία φτάνοντας στο υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας και πλέον, αναφέρουν σε έκθεση που δημοσιοποιούν σήμερα δυο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που διαψεύδει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 52 θάνατοι σε κέντρα κράτησης μεταναστών αφότου άρχισε, τον Ιανουάριο του 2025, η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ, που έχει διατάξει μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, αναφέρει η έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) και των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Physicians for Human Rights) που δημοσιοποιείται σήμερα.

«Αντί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων που κρατούνται, βλέπουμε την κυβέρνηση (...) να υποβάλει ολοένα πιο μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε παρατεταμένη κράτηση», στηλίτευσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ρίγκαν Γουίλιαμς, στέλεχος του HRW, εκ των συγγραφέων του κειμένου.

Ο δείκτης θνητότητας σημείωσε αλματώδη άνοδο 140% μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή είναι δυσανάλογα υψηλή σε σύγκριση με την αύξηση του αριθμού των κρατούμενων, σημειώνεται στο κείμενο.

Ο δείκτης βρίσκεται σε επίπεδο σχεδόν τετραπλάσιο από αυτό που καταγραφόταν επί των ημερών του προκατόχου του κ. Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν, και υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του ρεπουμπλικάνου (2017-2021).

«Δεν υπάρχει καμιά εκτίναξη προς τα πάνω του αριθμού των θανάτων», απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η ICE. Με βάση «δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας», ο δείκτης θνησιμότητας των κρατουμένων επί κυβέρνησης Τραμπ ανέρχεται «στο 0,009% του πληθυσμού των κρατουμένων», πρόσθεσε.

Έλλειψη περίθαλψης

Η μελέτη των ΜΚΟ τονίζει ιδίως την ανυπαρξία πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη, που εν μέρει εξηγείται από τον υπερπληθυσμό στα κέντρα κράτησης και την επιμήκυνση των φυλακίσεων.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που πέθαναν ήταν 44χρονος από την Ουκρανία, ο οποίος υπέστη αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά δεν έλαβε τις ιατρικές φροντίδες που χρειαζόταν.

Άνδρας από το Μεξικό, 39 ετών, πέθανε επειδή υπέστη καρδιακή ανακοπή, πιθανόν λόγω σηπτικού σοκ, παρά τα αιτήματά του να του προσφερθούν φροντίδες για μολυσμένο απόστημα.

Ακόμη το κείμενο των δυο μη κυβερνητικών οργανώσεων τονίζει τον υψηλό αριθμό των αυτοκτονιών -- καταγράφτηκαν επτά μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026, έναντι μιας το 2024.

«Στις υποθέσεις για τις οποίες αποκτήσαμε πρόσβαση σε φακέλους της ICE και νοσοκομείων» έξω από τους χώρους κράτησης «παρατηρήσαμε απίστευτη παραίτηση από την υποχρέωση για την παροχή ιατρικής περίθαλψης», σχολίασε η Δρ. Κάθριν Πίλερ, καθηγήτρια της σχολής ιατρικής του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, σύμβουλος της Physicians for Human Rights, επίσης εκ των συγγραφέων της έρευνας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που τη συνοδεύει.

Το DHS ανέφερε αντίθετα ότι το επίπεδο φροντίδας των μεταναστών είναι «υψηλότερο από αυτό των φυλακών στις οποίες είναι έγκλειστοι αμερικανοί πολίτες».

«Για πολλούς παράτυπους αλλοδαπούς αυτό είναι το καλύτερο σύστημα υγείας που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους», υποστήριξε.

Η ICE, η οποία επικρίνεται για τις μεθόδους της, άλλαξε ηγεσία φέτος, έπειτα από τους θανάτους δυο υπηκόων ΗΠΑ, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά αστυνομικών καθώς διαμαρτύρονταν για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.