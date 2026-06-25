Η Ευρώπη «ψήνεται» από τον φονικό καύσωνα - Καταρρίφθηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών

Εγκλωβισμένη σε έναν πρωτοφανή καύσωνα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Δυτική Ευρώπη. Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ σχολεία άλλοι χώροι έχουν κατεβάσει ρολά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να διατηρηθούν έως το τέλος της εβδομάδας.

Καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο, με 36,1 βαθμούς Κελσίου στη νότια Αγγλία.

Στο Παρίσι, η θερμοκρασία έφτασε σε ιστορικό υψηλό για τον Ιούνιο, αγγίζοντας τους 40,9°C. Μια ημέρα νωρίτερα καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί ποτέ στη Γαλλία από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις πριν από σχεδόν 80 χρόνια: 44,3°C στην πόλη Πισός της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

A heatwave has hit Europe: the UK has broken a nearly 50-year-old temperature record, while in Spain and Portugal, temperatures have reached 44-45°C in places



The cause is believed to be a «heat dome» over Western Europe, which draws in hot air from the Sahara and prevents it… pic.twitter.com/7KJNga1XDG — THE TRADESMAN 📈 (@The_Tradesman1) June 24, 2026

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε 16 πόλεις στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα και προειδοποίησε ότι το φαινόμενο ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω, με αποκορύφωμα μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό από την έναρξη του καύσωνα, καθώς προσπαθούσαν να δροσιστούν, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ δύο μικρά παιδιά πέθαναν από θερμοπληξία μέσα σε αυτοκίνητο.

Στην Ισπανία αναφέρθηκε ότι δύο ηλικιωμένοι πέθαναν από θερμοπληξία έπειτα από ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40°C. Ωστόσο, την Τετάρτη οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται, μετά από τις θερμότερες ημέρες τέλους Ιουνίου που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων πτηνών σε πτηνοτροφικές μονάδες στη Βρετάνη και στην περιοχή Pays de la Loire, σύμφωνα με αγροτικές οργανώσεις.

Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της Γαλλίας, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρισμό, μείωσαν την παραγωγή τους κατά περίπου 7% της συνολικής ζήτησης, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες περιόρισαν τη διαθεσιμότητα νερού για ψύξη.

Το φαινόμενο «Μπλοκ Ωμέγα»

Ο καύσωνας οφείλεται σε ένα μετεωρολογικό μοτίβο γνωστό ως Μπλοκ Ωμέγα, το οποίο ωθεί τις θερμοκρασίες έως και 18°C πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor. Το φαινόμενο θυμίζει το σχήμα του Ω, με ένα διογκωμένο κεντρικό τμήμα που παγιδεύει τη ζέστη πάνω από συγκεκριμένες περιοχές για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, ενώ στις παρυφές του επικρατούν ψυχρότερες συνθήκες. Οι καύσωνες και οι καταιγίδες εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στη Βρετανία εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν ή περιόρισαν το ωράριό τους, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και υγιή άτομα. Οι 36,1°C βαθμοί που κατέγραψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Γκόσπορτ του Χάμσαϊρ ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ Ιουνίου των 35,6°C, που είχε σημειωθεί το 1957 και είχε ισοφαριστεί το 1976.

Ακόμη και η Εβδομάδα Δράσης για το Κλίμα του Λονδίνου διαταράχθηκε, καθώς οι διοργανωτές ακύρωσαν εκδήλωση για την ακραία ζέστη εξαιτίας της ίδιας της ζέστης.

Τα σιδηροδρομικά δίκτυα της πόλης επηρεάστηκαν επίσης, με καθυστερήσεις και περιορισμούς ταχύτητας σε βασικές γραμμές του Μετρό του Λονδίνου, καθώς και ακυρώσεις ορισμένων δρομολογίων προαστιακών τρένων. Αντίστοιχα, ορισμένα δρομολόγια στην Ουαλία ακυρώθηκαν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France ανέφερε ότι οι συνθήκες είναι συγκρίσιμες με τον καύσωνα του Αυγούστου 2003, ο οποίος διήρκεσε 16 ημέρες και προκάλεσε περίπου 80.000 θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη Γαλλία αναμενόταν ότι οι αποπνικτικές συνθήκες θα συνεχίζονταν και την Πέμπτη, με την επέκταση του «κόκκινου» συναγερμού σε 72 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό μεγαλύτερο από το διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου, γεγονός που καθιστά ολοένα και πιθανότερα τα παρατεταμένα επεισόδια ακραίας ζέστης.

Ιδρωμένη Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Ο Πύργος του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσαν πρόωρο κλείσιμο, ενώ η αλλαγή φρουράς έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ πραγματοποιήθηκε σε περιορισμένη μορφή, χωρίς τη συνήθη παρέλαση των στρατιωτών με τις κόκκινες στολές και τα βαριά γούνινα καπέλα.

Η Πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία, ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ιταλίας, σταμάτησε την πώληση εισιτηρίων την Τετάρτη προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη στο σύστημα κλιματισμού.

Στο Παρίσι, όπου διεξαγόταν η ετήσια Εβδομάδα Μόδας, οι θεατές παρακολούθησαν κάθιδροι την επίδειξη της Louis Vuitton, κατά την οποία άνδρες μοντέλα παρουσίασαν δημιουργίες του ποπ τραγουδιστή Pharrell Williams το βράδυ της Τρίτης. Οίκοι μόδας όπως οι Dior και Rick Owens μετέφεραν τις επιδείξεις τους στις πρωινές ώρες.

Επισκέπτες που βρέθηκαν για πρώτη φορά στη γαλλική πρωτεύουσα εξέφρασαν απογοήτευση. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο δεν έχουν την ευκαιρία να δουν τα αξιοθέατα που προσφέρει το Παρίσι εξαιτίας αυτού του καύσωνα» δήλωσε η Τάνια Τόμπσον από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στους δρόμους της πόλης, εκατοντάδες μετανάστες χωρίς έγγραφα προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο από τη ζέστη, κοιμώμενοι σε νάιλον σκηνές κάτω από γέφυρες, ενώ δημοτικοί υπάλληλοι έριχναν νερό στα πεζοδρόμια για να ρίξουν τη θερμοκρασία.

Hundreds of migrants in Paris have been left exposed as a heatwave sweeps across Europe, with some resorting to unsafe swimming to cope with record-breaking temperatures. pic.twitter.com/pCVAeNpbRA — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2026

Προειδοποίηση ακραίας ζέστης ίσχυε και σε ολόκληρη την Ολλανδία, όπου ακυρώθηκαν υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, περιορίστηκαν οι δημόσιες συγκοινωνίες και πολλά σχολεία μείωσαν τη διάρκεια των μαθημάτων ή έκλεισαν, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φτάσει τους 36°C.

Στην Ελβετία, οι τοπικές αρχές άνοιξαν δωρεάν κλιματιζόμενες κινηματογραφικές αίθουσες για προβολές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιπτώσεις στην εργασία

Κατασκευαστικές εταιρείες σε ολόκληρη την ήπειρο προσαρμόζουν τα ωράρια εργασίας ώστε να περιορίσουν την έκθεση των εργαζομένων στη ζέστη, ενώ οι λιανοπωλητές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση για ανεμιστήρες και φορητά κλιματιστικά. Η Ευρώπη δεν διαθέτει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για την εργασία σε συνθήκες ακραίας ζέστης, καθώς οι εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν.

Γαλλική αγροτική συνεταιριστική οργάνωση ανέφερε ότι οι αγρότες έχουν μεταφέρει την εργασία τους στις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να προστατεύσουν τους εργαζομένους και να μειώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Παρ' όλα αυτά, στο Βατικανό οι τουρίστες περίμεναν υπομονετικά κάτω από τον καυτό ήλιο για να επισκεφθούν τα μουσεία την Τετάρτη. Κάποιοι κρατούσαν ομπρέλες ή βεντάλιες, ενώ πολλοί συγκεντρώνονταν γύρω από βρύσες και καφέ.

«Θέλουμε μια μπίρα, μια μπίρα για τη ζέστη», είπε επισκέπτης από τη Δομινικανή Δημοκρατία, υψώνοντας ένα μεγάλο ποτήρι μπίρας στο χέρι του.

Πηγή: skai.gr

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