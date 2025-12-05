Στις ΗΠΑ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν μεταξύ άλλων πρόσωπα σομαλικής καταγωγής κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο πλαίσιο της εκστρατείας πάταξης της μετανάστευσης στη Μινεάπολη, δυο ημέρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε υβριστικές και προσβλητικές εκφράσεις για τους μετανάστες από τη Σομαλία, τονίζοντας πως «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας οι συλλήψεις άρχισαν τη Δευτέρα. Δεν έχει δοθεί συνολικός αριθμός των ανθρώπων που τέθηκαν υπό κράτηση, ωστόσο το υπουργείο δημοσιοποίησε στοιχεία για 12 από αυτούς. Πέντε είναι υπήκοοι Σομαλίας, οι υπόλοιποι υπήκοοι Μεξικού και Ελ Σαλβαδόρ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου, η Τρίσα ΜακΛάφλιν, παρουσίασε τους συλληφθέντες ως επικίνδυνους εγκληματίες, καταδικασμένους για αδικήματα από απάτες και κλοπές οχημάτων ως σεξουαλική κακοποίηση και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, που ανήκει στους δημοκρατικούς, επέκρινε αυτή που χαρακτήρισε επίθεση στην κοινότητα των σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα και κάλεσε τους συμπολίτες τους να της δείξουν «αγάπη και σεβασμό».

Τα ρατσιστικά σχόλια του αμερικανού προέδρου σε βάρος των Σομαλών και οι επιθέσεις του εναντίον πολιτικών που τους υπερασπίζονται στη Μινεσότα, επαινέθηκαν από συμμάχους και οπαδούς του.

Την Τρίτη, εξίσωσε τους μετανάστες από τη Σομαλία με «σκουπίδια» και πρόσθεσε πως θέλει να «γυρίσουν πίσω εκεί από όπου ήρθαν», μεταξύ άλλων.

Η αντιμεταναστευτική ρητορική δέσποζε στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο διέταξε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για να αυξηθούν οι απελάσεις σε επίπεδα ρεκόρ. Τις επιχειρήσεις κάνουν κατά κανόνα αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα.

Επίσης χθες, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν πως έγιναν δεκάδες συλλήψεις στη Νέα Ορλεάνη, πόλη που κυβερνούν επίσης οι δημοκρατικοί.

Η δήμαρχος Νέας Ορλεάνης Ελένα Μορένο τόνισε χθες πως οι επιχειρήσεις προκάλεσε ατμόσφαιρα φόβου στην πόλη.

Διαδηλωτές κατηγόρησαν την αστυνομία πως συλλαμβάνει αδιακρίτως ανθρώπους αν δεν είναι λευκοί, συμπεριλαμβανομένων πολιτών των ΗΠΑ με λευκά ποινικά μητρώα.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας το διέψευσε.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι τάσσεται υπέρ των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.