Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (ΟΜΒ) δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις απολύσεις εργαζομένων σε κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά να πληρώσει τα μέλη του στρατού και των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου, καθώς το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπήκε στην 14η ημέρα χωρίς να διαφαίνεται λύση στον ορίζοντα.

«Το OMB κάνει όλες τις προετοιμασίες για να αντέξει την αδιαλλαξία των Δημοκρατικών», ανέφερε το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Πληρώστε τους στρατιώτες, πληρώστε τις αστυνομικές αρχές, συνεχίστε τις RIF και περιμένετε».

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου εξέδωσε την Παρασκευή μια πρώτη σειρά περικοπών προσωπικού, ή RIF, απολύοντας περισσότερους από 4.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς, σημειώνει το Bloomberg.

Αυτές οι απολύσεις σηματοδότησαν την πρώτη μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση ομοσπονδιακών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια μιας διακοπής χρηματοδότησης στη σύγχρονη ιστορία, ξεπερνώντας τις άδειες που χαρακτήριζαν τα προηγούμενα shutdown. Οι Ρεπουμπλικανοί ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις είναι απαραίτητη συνέπεια της διακοπής λειτουργίας, μια άποψη που αμφισβητούν οι Δημοκρατικοί.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να καταβάλει τους μισθούς των αμερικανικών στρατευμάτων την Τετάρτη, παρά το shutdown, αφαιρώντας ένα πιθανό σημείο πίεσης για την επίλυση του αδιεξόδου στο Κογκρέσο. Η ανάρτηση του OMB στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδήλωνε ότι ο πρόεδρος θα έδινε επίσης εντολή για να πληρωθούν επίσης οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

