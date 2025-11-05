Πλήγμα στην εικόνα του «νικητή» που φιλοτεχνεί ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν οι εκλογικές διαδικασίες της Τρίτης στις ΗΠΑ, που βρήκαν νικητές τους Δημοκρατικούς σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, με την ιστορική νίκη του μουσουλμάνου «δημοκρατικού σοσιαλιστή» Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη να ξεχωρίζει, ειδικά καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον είχε θέσει στο στόχαστρο, απειλώντας ευθέως ακόμα και με διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης την πόλη.

Παράλληλα, σε ένα ακόμα πλήγμα για τον Τραμπ, η πολιτεία της Καλιφόρνιας ψήφισε υπέρ της πρότασης του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ για αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, η οποία εκτιμάτι ότι θα αποφέρει πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο για τους Δημοκρατικούς.

Στη σκιά και της δημοσιονομικής παράλυσης των ΗΠΑ που έχει φθάσει τη διάρκεια ρεκόρ των 36 ημερών, οι εκλογικές διαδικασίες αποτελούν βαρόμετρο για τον Τραμπ έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησής του.

Οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως τιμωρούν το κόμμα στον Λευκό Οίκο, και ο Αμερικανός πρόεδρος αγωνίζεται να διατηρήσει την περιορισμένη πλειοψηφία του κόμματός του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν 219 έδρες έναντι 213 των Δημοκρατικών.

Νέα Υόρκη

Ο Μαμντάνι, νεαρός εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματο και ορκισμένος αντίπαλος του προέδρου Τραμπ, εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης στην αναμέτρηση η οποία αναμφίβολα συγκέντρωνε τη μεγαλύτερη προσοχή στις τοπικές εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, κέρδισε τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο, και τον ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Κέρτις Σίλουα, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία βασίστηκαν στα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή· θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.

Η υποστήριξη του Τραμπ στον βασικό αντίπαλό του δεν αποδείχτηκε επαρκής στον πρώην κυβερνήτη της ομώνυμης πολιτείας. Ούτε η προσταγή του στους ψηφοφόρους να υψώσουν φράγμα στον μουσουλμάνο υποψήφιο.

«Οποιοσδήποτε εβραίος ψηφίσει τον Ζόραν Μαμντάνι (...) είναι ηλίθιος!!!» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, κατηγορώντας τον ενδιαφερόμενο πως «μισεί τους εβραίους».

Ζόραν Μαμντάνι

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο αιρετός που εκπροσωπούσε τη συνοικία Κουίνς στο τοπικό κοινοβούλιο της Νέας Υόρκης δεχόταν επιθέσεις για την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρέμεινε αμετακίνητος στις θέσεις του, ενώ ταυτόχρονα εξέφραζε την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα της μεγαλούπολης.

Θριαμβευτής, προς γενική έκπληξη, στην εσωκομματική διαδικασία των δημοκρατικών τον Ιούνιο, ο Ζόραν Μαμντάνι ουδέποτε έκτοτε έπαψε να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και μετά την αποχώρηση από την κούρσα του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς, που τάχθηκε υπέρ του Άντριου Κουόμο.

Γεννημένος στην Ουγκάντα, παιδί οικογένειας διανοουμένων ινδικής καταγωγής, μετανάστης στις ΗΠΑ στα 7 του χρόνια, αμερικανός υπήκοος από το 2018, ο νεαρός πολιτικός, μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), έβαλε στο επίκεντρο της εκστρατείας του το μεγάλο κόστος ζωής στη μεγαλούπολη.

Αν και ο Τραμπ τον κατηγορεί ασταμάτητα πως είναι «κομμουνιστής», οι προτάσεις του - έλεγχος των τιμών των ενοικίων, ελεύθερη μετακίνηση με λεωφορεία, δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στην κοινή γνώμη.

Μίκι Σέριλ

Καλιφόρνια

Σε ό,τι αφορά την Καλιφόρνια εγκρίθηκε η «Πρότασης 50», που δίνει στους Δημοκρατικούς την ευκαιρία να αμβλύνουν την κίνηση των Ρεπουμπλικανών του Τέξας να αναδιαμορφώσουν τους δικούς τους χάρτες για να πάρουν πέντε έδρες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατόπιν παρότρυνσης του Τραμπ. Η κίνηση του Τέξας και η αντίδραση της Καλιφόρνιας έχουν πυροδοτήσει μια σειρά από προσπάθειες ανακατανομής των περιφερειών σε όλη τη χώρα, με τις Ρεπουμπλικανικές πολιτείες να φαίνεται να έχουν πλεονέκτημα, σχολιάζει το CNN. Η βαθιά «μπλε» Καλιφόρνια είναι η καλύτερη ευκαιρία των Δημοκρατικών να αναπληρώσουν έδρες.

Βιρτζίνια

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη κυβερνήτρια στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Ήταν αντιμέτωπη με τον ρεπουμπλικάνο επιχειρηματία Τζακ Τσαταρέλι.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Σπάνμπεργκερ θεωρούνταν φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το αξίωμα κατείχε ο Ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ

Νιου Τζέρσεϊ

Η δημοκρατική Μίκι Σέριλ εξελέγη κυβερνήτρια στην πολιτεία Νιου Τζέρσεϊ, όμορη της Νέας Υόρκης.

Στο Νιου Τζέρσεϊ κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο κ. Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή.

Η πολιτεία αυτή θεωρείται οχυρό των δημοκρατικών την τελευταία δεκαετία, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ στις πιο πρόσφατες προεδρικές εκλογές το 2024 έκλεισε αξιοσημείωτα την ψαλίδα της διαφοράς, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.

«Δεν συμμετείχα εγώ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πάντως την Τρίτη, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι ήττες που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

«‘Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.