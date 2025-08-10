Ένα έγκλημα που στοιχειώνει τις ΗΠΑ από το 2011. Ο 17χρονος τότε Τάιλερ Χάντλεϊ από τη Φλόριντα ήθελε να κάνει πάρτι στο σπίτι του, μια ζεστή ημέρα του Ιουλίου. Οι γονείς του τού είπαν όχι. Αυτός τους σκότωσε, και μετά προσκάλεσε περίπου 60 άτομα στο σπίτι του για να διασκεδάσουν, ενώ τα πτώματα των γονιών του ήταν κρυμμένα στην κρεβατοκάμαρά τους.

Ο ανήλικος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου με σφυρί τον Μπλέικ Χάντλεϊ και τη Μαίρη Τζο Χάντλεϊ. Στη συνέχεια, αφού έσυρε τα πτώματά τους στο υπνοδωμάτιο και τα κάλυψε με σεντόνια, βιβλία, κορνίζες και πετσέτες, για περίπου 3 ώρες καθάριζε τον χώρο από το αίμα τους, όπως είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του συνέντευξη το 2024 στη σειρά "Interview with a Killer" του Court TV.

Το ίδιο βράδυ που είχε διαπράξει το αποτρόπαιο διπλό φονικό, έκανε μια ανάρτηση στο facebook: «Πάρτι στο σπίτι μου απόψε... ίσως».

Σε λίγη ώρα το σπίτι του κατακλύστηκε από περίπου 60 έφηβους, που πήγαν να διασκεδάσουν χωρίς να έχουν ιδέα πως δύο άνθρωποι είχαν δολοφονηθεί πριν από λίγες ώρες και οι σοροί τους βρίσκονταν ακόμα μέσα στο σπίτι.

Κάποιοι καλεσμένοι είπαν αργότερα στην αστυνομία ότι το σπίτι μύριζε παράξενα, ενώ άλλοι παρατήρησαν αίμα σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Στη συνέντευξή του ο Χάντλεϊ θυμάται τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι είχε κάνει: «Μπήκα στο μπάνιο μου και ήμουν γεμάτος αίμα, παντού. Υπήρχε αίμα παντού. Και γέλασα με τον εαυτό μου στον καθρέφτη και στη συνέχεια διοργάνωσα πάρτι».

Ο Χάντλεϊ είπε στους ερευνητές ότι χτύπησε τη μητέρα του από πίσω, ενώ καθόταν σε έναν υπολογιστή. Ο πατέρας του έτρεξε μέσα τρομοκρατημένος και ρώτησε: «Γιατί;».

«Γιατί όχι», του απάντησε.

Όπως περιέγραψε, ήταν σαν να είχε αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα και βρισκόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο. Θυμόταν πως οι γονείς του ούρλιαζαν και τον ικέτευαν να σταματήσει, αλλά αυτός συνέχισε να τους χτυπάει, μέχρι θανάτου.

Μετά τους φόνους, ο Χάντλεϊ κλείδωσε τον σκύλο της οικογένειας σε μια ντουλάπα, έκρυψε τα κινητά τηλέφωνα των γονιών του και προσπάθησε να σβήσει τα στοιχεία που αποδείκνυαν τι είχε κάνει.

Αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε πάρει έκσταση πριν διαπράξει το έγκλημα και δεν καταλάβαινε τι έκανε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία και τις μαρτυρίες στο δικαστήριο, ο 17χρονος είχε πει εβδομάδες πριν σε φίλους του πως σχεδίαζε να σκοτώσει τους γονείς του.

Κάποιος μάλιστα τον θυμήθηκε να λέει ότι ήθελε να διοργανώσει ένα πάρτι μετά, επειδή αυτό «δεν είχε ξαναγίνει ποτέ».

Στη συνέντευξη του 2024, ο Hadley είπε ότι η ιδέα να σκοτώσει τους γονείς του ξεκίνησε ως κακό αστείο. Ο ίδιος και οι φίλοι του κάθονταν ένα βράδυ πίνοντας μπύρα και καπνίζοντας χόρτο, είπε, όταν η σκέψη πρωτοεμφανίστηκε στο μυαλό του. «Οι σκέψεις αυτές δεν έφυγαν. Αν μπορούσα να απαλλαγώ από αυτές, θα είχε τελειώσει», ανέφερε.

Πώς αποκαλύφτηκε το φρικτό έγκλημα

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο Χάντλεϊ πήρε στην άκρη τον κολλητό του, Μίχαελ Μαντέλ και του είπε τι είχε κάνει. Αρχικά δεν τον πίστεψε μέχρι που ο Τάιλερ ξεκλείδωσε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και του έδειξε τα πτώματα.

Ο φίλος του κάλεσε την αστυνομία, με τις Αρχές να σπεύδουν άμεσα στο σημείο, ανακαλύπτοντας τη φρίκη. Ανάμεσα στις σορούς, βρήκαν και ένα ματωμένο σφυρί.

Τον Μάρτιο του 2014, ο Τάιλερ Χάντλεϊ ομολόγησε και καταδικάστηκε σε δις ισόβια χωρίς αναστολή. Ο δικαστής έκανε λόγο για ένα έγκλημα «βάναυσο, αποτρόπαιο και προμελετημένο».

Οι εισαγγελείς σημείωσαν ότι ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Χάντλεϊ άρχισε να αυτοαποκαλείται «Hammer Boy» και υπέγραφε αυτόγραφα για άλλους κρατούμενους, σύμφωνα με το CBS.

Στη συνέντευξη του 2024, ο Χάντλεϊ δήλωσε ότι δεν μπορούσε ακόμα να εξηγήσει πλήρως γιατί σκότωσε τους γονείς του επικαλούμενος τη σκέψη που είχε μπει στο μυαλό του και την οποία δεν μπορούσε να βγάλει.

Ο Χάντλεϊ σήμερα είναι 31 ετών και η ποινή του θα επανεξεταστεί το 2039.

