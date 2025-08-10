Ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά την αντιπολίτευση, πως οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών υλών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ την Πέμπτη οι αρχές έκαναν λόγο για αποτροπή βομβιστικής επίθεσης στο Καράκας.

Οι αρχές ανακοινώνουν συχνά την αποκάλυψη συνωμοσιών, πραγματικών ή κατά φαντασία, με σκοπό να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση ή να ανατραπεί ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής που αναμεταδιδόταν απευθείας χθες περί το μεσημέρι (τοπική ώρα), ο υπουργός Καμπέγιο επέδειξε εκρηκτικά, πυροκροτητές και καλώδια που κατασχέθηκαν σε δυο υπόστεγα στη Ματουρίν (βορειοανατολικά).

Επιμένοντας στον πόσο μεγάλο «κίνδυνο» ήγειρε το υλικό αυτό, ο υπουργός Καμπέγιο είπε πως κατασχέθηκαν συνολικά «1.137 κιβώτια» με εκρηκτικά. Διευκρίνισε ότι συνελήφθησαν 8 άνθρωποι και άλλοι 10 ως 12 καταζητούνται.

Ήδη τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι είχαν απαχθεί στο πλαίσιο της αποτραπείσας επίθεσης την Πέμπτη –βρέθηκε σακούλα που περιείχε δυναμίτιδα τοποθετημένη σε εμπορική πλατεία–, είπε ο κ. Καμπέγιο την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ακόμη μια φορά περί ενέργειας αντιπολιτευόμενων, ανθρώπων που κατ’ αυτόν έχουν «δεσμούς με την ακροδεξιά αντιπολίτευση υπό την κυρία (σ.σ. Μαρία Κορίνα) Ματσάδο», που έχει περάσει στην παρανομία.

«Έχουμε πολύ σαφείς πληροφορίες για το πού βρίσκεται», πρόσθεσε.

Η κ. Ματσάδο ανακοίνωσε πως περνά στην παρανομία λίγο καιρό μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024. Η αντιπολίτευση, που αρνείται ότι εμπλέκεται σε «συνωμοσίες», λέει πως εκείνη κέρδισε τις εκλογές και ότι μόνο η νοθεία επέτρεψε στον πρόεδρο Μαδούρο να εξασφαλίσει τρίτη εξαετή θητεία.

Παράλληλα, χθες βράδυ το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει το ότι οι ΗΠΑ αύξησαν την αμοιβή που προσφέρουν για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, κάνοντας λόγο περί «επίθεσης» της Ουάσιγκτον εναντίον του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Απορρίπτουμε τις παράλογες και απελπισμένες ανακοινώσεις» που έκανε η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ο πρόεδρος του σώματος Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για κατηγορίες «προφανώς παράνομες και ανυπόστατες» ενέργειες και κατηγορίες της Ουάσιγκτον και την «επίθεση» τόσο στον πρόεδρο Μαδούρο όσο και «στον επαναστατημένο και γενναίο λαό μας».

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δεν αναγνωρίζει –όπως και η προηγούμενη, του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν– την «παράνομη» επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας πέρυσι, ανακοίνωσε την Πέμπτη πως διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

