ΗΠΑ και Ευρώπη κάνουν εμπόριο δισεκατομμυρίων με τη Ρωσία παρά τις κυρώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιβάλουν νέες ενεργειακές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω από τρία χρόνια αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να εισάγουν ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, που κυμαίνονται από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ακολουθούν οι κύριοι εμπορικοί δεσμοί που διατηρούν η ΕΕ και οι ΗΠΑ με τη Ρωσία, καθώς και η εξέλιξή τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια:

Εμπόριο ΕΕ με Ρωσία

Η ΕΕ έχει επιβάλει διάφορους περιορισμούς σε εισαγωγές και εξαγωγές σε διάφορα προϊόντα, με αποτέλεσμα τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία κατά 61% και των εισαγωγών από τη Ρωσία κατά 89% μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2022 και του δεύτερου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Ρωσία αυξήθηκαν, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα 0,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ, ωστόσο, συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο, νικέλιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα, σίδηρο και χάλυβα από τη Ρωσία.

Πετρέλαιο

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαϊκών προϊόντων στην ΕΕ, αλλά η απαγόρευση των θαλάσσιων εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου από την ΕΕ μείωσε το μερίδιό της στο 2,01% το 2025 μέχρι στιγμής από 28,74% το 2021.

Το μερίδιο των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία μειώθηκε από 29% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε μόλις 2% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Φυσικό αέριο

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές φυσικού αερίου της ΕΕ μειώθηκε στο 12% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 48% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Κατά την περίοδο αυτή, το μερίδιο της Νορβηγίας αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά η Αλγερία έγινε ο μεγαλύτερος εταίρος της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 27% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.

Η Ρωσία εξακολουθεί να προμηθεύει ορισμένες χώρες της ΕΕ, όπως η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου TurkStream από την Τουρκία.

LNG

Η αξία των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην ΕΕ αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2021 και του δεύτερου τριμήνου του 2022, καθώς οι τιμές αυξήθηκαν απότομα.

Ωστόσο, το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές LNG στην ΕΕ μειώθηκε στο 14% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 22% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής στερεοποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με το μερίδιό τους να φτάνει το 54%.

Σίδηρος και Χάλυβας

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές σιδήρου και χάλυβα από χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκε στο 6% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 18% πριν από τέσσερα χρόνια.

Λιπάσματα

Η Ρωσία παρέμεινε, από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων στην ΕΕ των 27 κρατών μελών και το μερίδιό της στην αγορά αυτή είχε αυξηθεί στο 34% από 28% τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Μάιο την επιβολή απαγορευτικών δασμών στις εισαγωγές ρωσικών λιπασμάτων, αλλά αυτοί θα εισαχθούν μόνο σε φάσεις και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί ο πιθανός αντίκτυπός τους στην αγορά.

Εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία

Οι εισαγωγές των ΗΠΑ από τη Ρωσία μειώθηκαν στα 2,50 δισεκατομμύρια δολάρια το α' εξάμηνο του 2025 από 14,14 δισεκατομμύρια δολάρια τέσσερα χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ και του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ. Από τον Ιανουάριο του 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισαγάγει ρωσικά αγαθά αξίας 24,51 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Λιπάσματα

Πέρυσι, οι ΗΠΑ εισήγαγαν ρωσικά λιπάσματα αξίας περίπου 1,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς αυξημένα από 1,14 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

Ουράνιο, Πλουτώνιο

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο από τη Ρωσία αξίας περίπου 624 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024, από 646 εκατομμύρια δολάρια το 2021.

Παλλάδιο

Η Ρωσία εξήγαγε παλλάδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίπου 878 εκατομμύρια δολάρια το 2024, από 1,59 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.

Πηγή: skai.gr

