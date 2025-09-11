Εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες εργάτες που συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο επιδρομής της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης στο υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai Motor στην Τζόρτζια, απελευθερώθηκαν και θα μεταφερθούν σύντομα στο αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Η επίλυση του θέματος, που προκάλεσε τριγμούς στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τη Σεούλ, επετεύχθη μετά από διμερείς διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να επιτρέψει στους Νοτιοκορεάτες εργάτες να παραμείνουν στις ΗΠΑ για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς εργάτες, αλλά μόνο ένας επέλεξε να παραμείνει.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είπε σε Αμερικανούς αξιωματούχους να «ενθαρρύνουν» τους εργάτες που συνελήφθησαν στο εργοστάσιο μπαταριών να παραμείνουν στη χώρα, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν ή να καταρτίζουν Αμερικανούς εργαζόμενους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, ο οποίος βρισκόταν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρότεινε από την πλευρά του στους Νοτιοκορεάτες να πετάξουν πίσω στην πατρίδα τους για να αναρρώσουν και στη συνέχεια να επιστρέψουν αν το επιθυμούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Παρά την προσωρινή επίλυση του θέματος, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, εκφράζοντας την απογοήτευση της Σεούλ, προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον ίσως έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στις μελλοντικές επενδύσεις της χώρας του στις ΗΠΑ.

Κι αυτό γιατί η επιδρομή της προηγούμενης εβδομάδας στο υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai Motor και της LG Energy Solution, ύψους επένδυσης 4,3 δισ. δολαρίων, έχει προκαλέσει σοκ στη Νότια Κορέα και έχει εγείρει ερωτήματα μεταξύ των νοτιοκορεατικών εταιρειών σχετικά με τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κορεατικές επιχειρήσεις έχουν παραπονεθεί για τους αυστηρούς περιορισμούς των ΗΠΑ στις βίζες για εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως λένε, δυσκολεύουν την ταχεία αποστολή προσωπικού για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων που ανακύπτου κατά την κατασκευή εργοστασίων αιχμής ή για την εκπαίδευση ντόπιων εργαζομένων.

