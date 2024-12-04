Το νέο αυτοκίνητο του Πάπα: Λευκή, αμιγώς ηλεκτρική κάμπριο Mercedes-Benz

Το Βατικανό παρουσίασε σήμερα το νέο όχημα του πάπα, μια ηλεκτρική Mercedes-Benz με ανοιχτή οροφή, την οποία θα χρησιμοποιεί ο Φραγκίσκος όταν θα χαιρετά τους προσκυνητές στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Το αυτοκίνητο είναι μια τροποποιημένη εκδοχή του μεσαίου μεγέθους, πολυτελούς G-Class της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Έχει υπερυψωμένη θέση για τον πάπα, ώστε τα πλήθη να τον βλέπουν ευκολότερα.
Το όχημα είναι λευκό -το παραδοσιακό χρώμα του ποντίφικα- και έχει θερμαινόμενο κάθισμα και μια λαβή όπου μπορεί να στηρίζεται ο πάπας για να διατηρεί την ισορροπία του όταν στέκεται όρθιος.
