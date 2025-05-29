Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε σήμερα, Πέμπτη χάρη σε έναν πρώην αξιωματικό του Στρατού, ο οποίος κρίθηκε ένοχος το 2022 από στρατιωτικό δικαστή για παραβίαση των πρωτοκόλλων πρόληψης του κορωνοϊού, όπως επιβεβαίωσε στην Washington Post αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο πρώην Υπολοχαγός Mark Bashaw καταδικάστηκε χωρίς να του επιβληθεί ποινή για την άρνησή του να υπακούσει σε εντολές που αποσκοπούσαν στην πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το στρατιωτικό ειδησεογραφικό έντυπο Stars and Stripes, ο Bashaw δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές για τηλεργασία, για αρνητικό τεστ κορωνοϊού πριν παρουσιαστεί στην εργασία του ή για τη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους.

Ο Bashaw, ο οποίος ήταν εντομολόγος στο Κέντρο Δημόσιας Υγείας του Στρατού στο Μέριλαντ, είπε ότι αντιμετώπιζε διακρίσεις λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Είπε επίσης ότι αποστρατεύτηκε το 2023.

Αφού έλαβε χάρη χθες Τετάρτη, ο Bashaw δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «ταπεινός, ευγνώμων και έτοιμος να συνεχίσει να αγωνίζεται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη». Η ανάρτηση περιελάμβανε επίσης μια εικόνα που αναφερόταν στην «πανδημία», μια θεωρία συνωμοσίας για την covid-19 που καταρρίφθηκε.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ορκωμοσία του για τη δεύτερη προεδρική θητεία του, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστική εντολή με την οποία έδωσε εντολή στον υπουργό Άμυνας και στον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να επαναφέρουν τα μέλη του στρατού που είχαν απολυθεί επειδή αρνήθηκαν να λάβουν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Χιλιάδες μέλη εν ενεργεία και έφεδροι στρατιωτικοί απολύθηκαν επειδή αρνήθηκαν το εμβόλιο, αλλά ο Bashaw ήταν ο πρώτος γνωστός στρατιωτικός που καταδικάστηκε σε στρατοδικείο για άρνηση συμμόρφωσης με τις οδηγίες για τον κορωνοϊό, ανέφεραν οι Army Times. Αν και δεν τιμωρήθηκε, οι καταδίκες του αμαύρωσαν το ποινικό μητρώο.

Αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε ότι το υπουργείο του δεν θα συνιστά πλέον το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε υγιείς εγκύους και υγιή παιδιά. Η πρωτοφανής κίνηση παρέκαμψε το παραδοσιακό σύστημα συμβουλών για τα εμβόλια από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

