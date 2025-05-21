ΟΗΕ: Καμία βοήθεια δεν έχει διανεμηθεί προς το παρόν στη Γάζα

Καμία ανθρωπιστική βοήθεια δεν έχει διανεμηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη, δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ ήρε τον 11μηνο αποκλεισμό που είχε επιβάλει και άρχισε να επιτρέπει περιορισμένες διανομές στον θύλακα μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ.

«Μέχρι στιγμής… καμία προμήθεια δεν έχει καταφέρει να φύγει από την περιοχή φόρτωσης Κερέμ Σαλόμ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, προσθέτοντας πως αυτό συμβαίνει διότι οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την πρόσβαση μόνο σε περιοχές εντός της Γάζας «που νιώσαμε πως δεν ήταν ασφαλείς» και όπου το ενδεχόμενο λεηλασιών ήταν πιθανό λόγω της παρατεταμένης στέρησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

