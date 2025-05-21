Ρούμπιο: Αραβικές χώρες ετοιμάζονται να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε βέβαιος σήμερα ότι πολλές αραβικές χώρες θα εξομαλύνουν φέτος τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, εντασσόμενες στις αποκαλούμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ».

«Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους, για ορισμένες χώρες που είναι έτοιμες να ενταχθούν σε αυτή τη συμμαχία», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε μια επιτροπή του Κογκρέσου.

Ο υπουργός δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τις χώρες στις οποίες αναφερόταν.

Το 2020 οι Συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου. Όμως πολλές άλλες χώρες έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να προσχωρήσουν σε αυτές τις Συμφωνίες, όπως η Σαουδική Αραβία και οι γείτονες του Ισραήλ, η Συρία και ο Λίβανος.

Την περασμένη εβδομάδα, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Ριάντ, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα η Σαουδική Αραβία να εξομαλύνει σύντομα τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία ωστόσο αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο εάν δεν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, σχέδιο στο οποίο αντιτίθεται η ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε για τη στάση της Σαουδικής Αραβίας, ο Ρούμπιο είπε ότι η χώρα «έχει πάντα την πρόθεση» να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. «Ορισμένες συνθήκες αποτελούν εμπόδιο, όπως η 7η Οκτωβρίου (σ.σ. η ημέρα που μέλη της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε στον πόλεμο της Γάζας) αλλά οι Σαουδάραβες εξακολουθούν να εκφράζουν ενδιαφέρον, όπως και οι Ισραηλινοί», υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

