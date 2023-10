ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν εκεχειρία στη Γάζα από τις 9 το πρωί - Η Χαμάς δεν επιβεβαιώνει

Σε εκεχειρία στη νότια Γάζα από σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), συμφώνησαν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές. Θα συμπέσει με το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο.

Οι πηγές επεσήμαναν ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αν και δεν διευκρίνισαν πόσες ακριβώς. Επίσης σημείωσαν ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν το πέρασμα της Ράφα να παραμείνει ανοικτό ως τις 17:00 (τοπική ώρα) σήμερα στο πλαίσιο μιας αρχικής επαναλειτουργίας του για μία ημέρα.

Ωστόσο η παλαιστινιακή Χαμάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για τη συμφωνία ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

Από την πλευρά τους ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Αίγυπτο ότι η διάβαση θα ανοίξει για ανθρωπιστική βοήθεια. «Δημιουργούμε —με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλους— τον μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούμε να λάβουμε τη βοήθεια και να τη μεταφέρουμε στους ανθρώπους που τη χρειάζονται», είπε ο Μπλίνκεν.



Νωρίτερα την Κυριακή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είπε στο CNN ότι η Χαμάς εμπόδιζε τους ανθρώπους να φύγουν από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα. Τρεις αμερικανικές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση δήλωσαν επίσης στο NBC ότι παραμένει ασαφές εάν η Χαμάς θα ανοίξει την πλευρά της στο πέρασμα της Ράφα.

Joint Ministry of Defense and IDF announcement:



The National Emergency Management Authority (NEMA) of the Ministry of Defense and the IDF are announcing the implementation of a plan to evacuate residents of northern Israel who live in the area up to 2 kilometers from the…