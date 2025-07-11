Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το αεροδρόμιο Χίθροου στο Λονδίνο προχώρησε σε μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία αυτό το καλοκαίρι, μεταδίδοντας ήχους αεροδρομίου στους τερματικούς του σταθμούς. Συγκεκριμένα, ανέθεσε στον υποψήφιο για Grammy μουσικό Jordan Rakei να δημιουργήσει το πρώτο μουσικό κομμάτι βασισμένο εξ ολοκλήρου στους ήχους ενός αεροδρομίου, με στόχο να αποτυπώσει τον ενθουσιασμό και την προσμονή που συνοδεύουν την αναχώρηση για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το έργο με τίτλο «Music for Heathrow» αποτελεί φόρο τιμής στο εμβληματικό άλμπουμ του Brian Eno από το 1979, Music for Airports, το οποίο θεωρείται η απαρχή της ambient μουσικής. Ο Rakei είχε μοναδική πρόσβαση σε διάφορους χώρους του Χίθροου, από τα σημεία ελέγχου και τις αίθουσες αναμονής, έως το σύστημα διαχείρισης αποσκευών και τους διαδρόμους απογείωσης, συλλέγοντας πάνω από 50 ηχητικά αποσπάσματα.

Το κομμάτι έχει σχεδιαστεί να αναπαράγεται συνεχόμενα και θα ακούγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλους τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου. Ακολουθεί το ταξίδι ενός επιβάτη από το check-in μέχρι την απογείωση, ενσωματώνοντας ήχους όπως βήματα, ανακοινώσεις πτήσεων και το βουητό των κινητήρων που προετοιμάζονται για πτήση.

Η διοίκηση του Χίθροου εξηγεί πως στόχος είναι «να εμπλουτίσει την εμπειρία του ταξιδιού, να ενισχύσει τον ενθουσιασμό και να κατευνάσει τυχόν άγχη, βοηθώντας τους επιβάτες να συντονιστούν με το ταξίδι τους πριν καν το αεροπλάνο απογειωθεί».

Το κομμάτι περιλαμβάνει και χαρακτηριστικούς ήχους από γνωστές κινηματογραφικές σκηνές, όπως το χτύπημα των ποδιών των επιβατών καθώς περιμένουν σε μια πύλη στον Τερματικό Σταθμό 2 (που εμφανίζεται στην ταινία Bend It Like Beckham), τα ηχητικά σήματα του σαρωτή ασφαλείας του Τερματικού Σταθμού 3 που περνάει ο Σαμ για να προλάβει την Τζοάνα στο Love Actually, και οι κινητήρες που ξεκινούν τη λειτουργία τους στον διάδρομο όπου γυρίστηκε το Die Another Day.

Το Χίθροου είναι προετοιμασμένο για το πιο πολυσύχναστο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, με 250.000 επιβάτες να αναχωρούν κάθε μέρα. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για καλοκαιρινές διακοπές φέτος περιλαμβάνουν την Ελλάδα, τα Μπαρμπέιντος, τη Μαλαισία, τη Σαουδική Αραβία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβενία και τη Φλόριντα.

Ο δημιουργός Jordan Rakei δήλωσε: «Έχοντας ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για τη μουσική μου και έχοντας περάσει πολύ χρόνο σε αεροδρόμια, πάντα αγαπούσα αυτή τη ζωντάνια που συνοδεύει τον ενθουσιασμό και την προσμονή του ταξιδιού. Έτσι, το να έχω την ευκαιρία να μετατρέψω τους πολλούς ήχους του Χίθροου σε μουσική ήταν τιμή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.