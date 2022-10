ΗΠΑ: Νέο χαστούκι στην Άγκυρα το «μπλόκο» στο τουρκολιβυκό μνημόνιο Κόσμος 07:42, 05.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία συναντά σθεναρά εμπόδια από τη διεθνή κοινότητα στις αναθεωρητικές κινήσεις της - Νέο μπλόκο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ