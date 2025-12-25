ΗΠΑ: Μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δυο ανθρώπους στο Μέριλαντ

Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με τη χρήση πυροβόλων όπλων στο οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι στην πολιτεία Μέριλαντ, ο ένας επιπόλαια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί διεξήγαγαν επιχείρηση για τη σύλληψη δυο ανδρών που βρίσκονταν παράτυπα στις ΗΠΑ στην πόλη Γκλεν Μπέρνι, νότια της Βαλτιμόρης, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στην οποία υπάγεται η ICE.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν οι δυο άνδρες, ο οδηγός έριξε το όχημα πάνω σε αυτοκίνητο της ICE και προσπάθησε να τους πατήσει, ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Today, @ICEgov officers were conducting a targeted immigration enforcement operation in Glen Burnie, Maryland. Agents positively identified the driver of a van as Tiago Alexandre Sousa-Martins, an illegal alien from Portugal. In the passenger seat was Solomon Antonio… pic.twitter.com/M8tdlK39vx — Homeland Security (@DHSgov) December 24, 2025

Αντιδρώντας, σε «άμυνα», οι αστυνομικοί «έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον οδηγό», κατά το υπουργείο. Το φορτηγάκι έπεσε σε δέντρο με αποτέλεσμα ο συνοδηγός να τραυματιστεί επίσης. Και οι δυο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, ο άνδρας που τραυματίστηκε από σφαίρες βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής («προσωπάρχης») του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε τη χρήση οχημάτων ως όπλων εναντίον αστυνομικών της ICE «εγχώρια τρομοκρατία».

Ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν εμπλακεί σε σειρά επεισοδίων αυτής της φύσης στο πλαίσιο της επιβολής της πολιτικών μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Άνδρες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που κατά όσα υποστήριξαν προσπάθησε να τους χτυπήσει με αυτοκίνητο, ωστόσο οι εικόνες που κατέγραψαν κάμερες συστημάτων ασφαλείας και αυτές που είχαν πάνω τους έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

Πηγή: skai.gr

