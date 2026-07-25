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«Είχε άγιο...»: Ξύλινα δοκάρια διαπέρασαν την καμπίνα του οδηγού όταν φρέναρε απότομα - Βίντεο

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα φορτίο από τεράστια ξύλινα δοκάρια να έχει διαπεράσει την καμπίνα του φορτηγού μετά από απότομο φρενάρισμα στη Τζόρτζια

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Φορτηγό

«Είχε άγιο…». Η λαϊκή έκφραση ισχύει πέρα για πέρα για τον οδηγό μιας νταλίκας, ο οποίος γλίτωσε από θαύμα από το ατύχημα μόνο με ελαφρά τραύματα.


Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα φορτίο από τεράστια ξύλινα δοκάρια να έχει διαπεράσει την καμπίνα του φορτηγού μετά από απότομο φρενάρισμα στην πολιτεία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ — καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του παρμπρίζ στη θέση του οδηγού. 

Οι αρχές αναφέρουν ότι το φορτίο μετατοπίστηκε προς τα εμπρός όταν ο οδηγός, για άγνωστους λόγους, πάτησε απότομα τα φρένα. Αστυνομικοί δήλωσαν ότι, όλως παραδόξως, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, παρότι κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να επιζήσει αν κρίνει από τα τρομακτικά πλάνα. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ ατύχημα φορτηγό
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