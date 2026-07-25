«Είχε άγιο…». Η λαϊκή έκφραση ισχύει πέρα για πέρα για τον οδηγό μιας νταλίκας, ο οποίος γλίτωσε από θαύμα από το ατύχημα μόνο με ελαφρά τραύματα.

A semi-truck driver miraculously walked away from this crash with only minor injuries.



Shocking video shows a load of massive wooden planks that crashed through the cab during a hard stop in Georgia — piercing a massive portion of the driver's side of the windshield, leaving… pic.twitter.com/aWrfDn7bYn July 25, 2026



Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα φορτίο από τεράστια ξύλινα δοκάρια να έχει διαπεράσει την καμπίνα του φορτηγού μετά από απότομο φρενάρισμα στην πολιτεία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ — καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του παρμπρίζ στη θέση του οδηγού.



Οι αρχές αναφέρουν ότι το φορτίο μετατοπίστηκε προς τα εμπρός όταν ο οδηγός, για άγνωστους λόγους, πάτησε απότομα τα φρένα. Αστυνομικοί δήλωσαν ότι, όλως παραδόξως, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, παρότι κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να επιζήσει αν κρίνει από τα τρομακτικά πλάνα.



Πηγή: skai.gr

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