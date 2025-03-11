Σε ποινή φυλάκισης έξι ετών καταδικάστηκε η 48χρονη Τζένιφερ Λι Γουίλσον, επειδή σκότωσε τον 10χρονο θετό γιο της... ξαπλώνοντας πάνω του.

Σύμφωνα με το People, η Τζένιφερ Λι Γουίλσον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια για το θάνατο του μόλις 10 ετών Ντακότα Λέβι Στίβενς ο οποίος πέθανε στις 25 Απριλίου του 2024, αφού η Γουίλσον, που ζύγιζε 154 κιλά, ξάπλωσε πάνω του ως τιμωρία επειδή «ενέργησε άσχημα».

Tο τραγικό αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην Liberty Township στην Ινδιανάπολη και η Γουίλσον συνελήφθη στις 13 Ιουλίου.

Ο Ντακότα είχε μώλωπες στο λαιμό και στο στήθος του τη στιγμή του θανάτου του, όπως ανάφερε το NBC Chicago και το CBS Chicago με την 48χρονη γυναίκα να παραδέχεται ότι έκατσε πάνω στο 10χρονο για περίπου πέντε λεπτά πριν το παιδί σταματήσει να κινείται. Ο 10χρονος ζύγιζε μόλις 41 κιλά τότε.

Η αστυνομία εξέτασε επίσης το υλικό της κάμερας του κουδουνιού του σπιτιού, στο οποίο η 48χρονη ακούγεται να λέει, σύμφωνα με το CBS: «Ήμουν ξαπλωμένη πάνω του και φερόταν άσχημα» ενώ το παιδί ούρλιαζε. Η 48χρονη όταν κατάλαβε ότι το παιδί δεν ανέπνεε έκανε ΚΑΡΠΑ και κάλεσε ασθενοφόρο και την αστυνομία.

Περίπου 30 λεπτά πριν φτάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο σπίτι της Γουίλσον, ο 10χρονος έτρεξε στο γειτονικό σπίτι και ζήτησε από τους ενοίκους να τον υιοθετήσουν. Το CBS ανέφερε ότι το αγόρι ζήτησε τη βοήθεια των γειτόνων επειδή οι γονείς του θα το χτυπούσαν στο πρόσωπο, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Ως αιτία θανάτου του Ντακότα προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο τρόπος θανάτου κρίθηκε η ανθρωποκτονία. Η Γουίλσον ομολόγησε την ενοχή της τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με το CBS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.