ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης στην Ουάσιγκτον του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε πηγή ενήμερη σχετικά.

Ο πρίγκιπας διάδοχος, de facto ηγέτης του βασιλείου, κι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψουν τη συμφωνία στον Λευκό Οίκο, εξήγησε η πηγή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος φθάνει στην Ουάσιγκτον με πρόθεση να αγοράσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και F-35, μαχητικά που σήμερα στη Μέση Ανατολή διαθέτει μόνο το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα την επιθυμία του να δει τη Σαουδική Αραβία, περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή, να αναγνωρίζει το Ισραήλ, εντασσόμενη στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, το Ισραήλ θέλει οποιαδήποτε πώληση F-35 στο βασίλειο για την αναγνώριση.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία το 2018 του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη, υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ψύχρανε για κάποιο διάστημα τη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ριάντ.

Ο Μπιν Σαλμάν διατηρεί μολαταύτα στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο επιφυλάχθηκε βασιλική υποδοχή συνοδευόμενη από υποσχέσεις για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στην πετρελαιοπαραγωγική μοναρχία του Κόλπου στον Μάιο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

