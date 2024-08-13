Oι εκλογές-βαρόμετρο σε Σαξονία και Θουριγγία, όπου προηγείται η ακροδεξιά και σημειώνει επίσης εντυπωσιακά ποσοστά η αριστερή Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), αναμένονται την 1η Σεπτεμβρίου και ήδη οι προεκλογικές εκστρατείες των κομμάτων μπαίνουν στην τελική ευθεία.



Επιχειρηματικές ενώσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις της Θουριγγίας απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να μην ψηφίσουν ούτε την Εναλλακτική για τη Γερμανία ούτε όμως τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ, η οποία γεννήθηκε από τους κόλπους του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke).



Για τους επιχειρηματίες της ανατολικής Γερμανίας όσο περισσότερη πολιτική ισχύ αποκτούν δυνάμεις που στρέφονται κατά του επιχειρείν, τόσο λιγότερο ελκυστική θα γίνεται η Θουριγγία στο εργατικό δυναμικό, ανέφερε εκπρόσωπος των οικογενειακών επιχειρήσεων Θουριγγίας στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Παρόμοια καμπάνια έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και στη Σαξονία, όπου και εκεί η οικονομική πολιτική βρίσκεται στην κορυφή των διακυβευμάτων για τους πολίτες, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Iνστιτούτου Insa.



Μια πρώτη αντίδραση ήρθε πάντως ήδη από τη Συμμαχία Βάγκενκνεχτ και την υποφήφιά της στη Σαξονία Ζαμπίνε Τσίμερμαν, η οποία απορρίπτει την κριτική λέγοντας ότι το κόμμα της θέτει στο επίκεντρο τόσο τα συμφέροντα μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων όσο και την ένταξη ξένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Σφοδρή κριτική και από οικονομολόγους

Κριτική στο ευρύτερο οικονομικό πρόγραμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχουν ασκήσει τελευταία και κορυφαία γερμανικά ινστιτούτα, όπως το Ιfo του Μονάχου, με τον επικεφαλής του Μίχαελ Φουστ (γνωστό οικονομολόγο και στην Ελλάδα την περίοδο της ευρωκρίσης) να θεωρεί ότι η πολιτική επιτυχία του AfD σε γερμανικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.



Μάλιστα λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου είχε δηλώσει ότι «η κυριαρχία ριζοσπαστικών κομμάτων όπως της AfD ή της BSW στα κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας ρίχνει βαριά σκιά στις οικονομικές προοπτικές της χώρας, ακόμη κι αν η επιτυχία τους παραμείνει σε επίπεδο κρατιδίων. Οι απώλειες των Πρασίνων και οι αδυναμίες των Σοσιαλδημοκρατών θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη δουλειά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».



Και ο διάσημος Γερμανός οικονομολόγος Μίχαελ Φράτσερ, σε διάλεξή του τον Μάιο στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Κότμπους στο Βρανδεμβούργο, όπου διεξάγονται επίσης εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου, είχε χαρακτηρίσει το AfD επίκινδυνο για την οικονομία με την αντιευρωπαϊκή πολιτική του.



Στη διάλεξη αυτή, η οποία είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, είχε διατυπώσει την άποψη ότι η Γερμανία έχει υπάρξει «μια εκ των νικητών της παγκοσμιοποίησης, της ΕΕ και των ανοιχτών συνόρων που δημιούργησαν θέσεις εργασίας». Από την άλλη πλευρά είχε πει ότι «όσοι ζητούν τη διάλυση της ΕΕ όπως το AfD και θέλουν την επαναφορά συνοριακών ελέγχων και εντός της ΕΕ, θέτουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας. Όποιος δαιμονοποιεί τους μετανάστες, καθιστά τη Γερμανία μη ελκυστική σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό».

