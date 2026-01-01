Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι διεξήγαγαν μια σειρά πληγμάτων τις δύο τελευταίες μέρες, εναντίον αυτών που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει ως διακινητές ναρκωτικών.

Όπως ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, την Τρίτη οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα, σε διεθνή ύδατα, εναντίον τριών πλοίων τα οποία είχαν σχηματίσει νηοπομπή.

Οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν πάνω «στο πρώτο σκάφος σκοτώθηκαν στην πρώτη εμπλοκή», ενώ αυτοί που βρίσκονταν σε άλλα δύο «πήδησαν στη θάλασσα και απομακρύνθηκαν προτού «τα επόμενα πλήγματα βυθίσουν τα αντίστοιχα σκάφη» τους, ανέφερε το διοικητήριο.

Δεν διευκρίνισε πού έγιναν τα πλήγματα, αν δηλαδή διεξήχθησαν στην Καραϊβική ή στον Ειρηνικό, ενώ, όπως ανέφερε, ενημέρωσε την αμερικανική ακτοφυλακή προκειμένου να διεξαχθεί επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ουδέποτε είχε ανακοινωθεί κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί πλεούμενων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

Νέα πλήγματα εναντίον ναρκόπλοιων διεξήγαγαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και την Τετάρτη, στοχοποιώντας τρία ταχύπλοα και σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

«Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και ασχολούνταν με διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά πέντε ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών - τρεις στο πρώτο σκάφος και δύο στο δεύτερο», ανέφερε σε σχετική ανάρτηση το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff — U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί ολοένα μεγαλύτερη πίεση στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας να αναγκάσει τον ομόλογο του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, να εγκαταλείψει την εξουσία.

Ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς σε κάθε ευκαιρία και κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αυτό που επιδιώκουν είναι αλλαγή καθεστώτος για να ιδιοποιηθούν τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής, τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα στον κόσμο.

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φέρονταν να φορτώνονταν πλεούμενα που ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, πιθανόν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της χώρας αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία που παρουσιάζεται επισήμως ως επιχείρηση για την πάταξη της εμπορίας ουσιών.

Η νομιμότητα αυτής της τελευταίας αμφισβητείται από ειδικούς και αντιπολιτευόμενους στις ΗΠΑ. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, βλέποντας «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» σε αυτά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.