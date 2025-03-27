Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα προτείνει τελικά την Ελίζ Στεφάνικ για πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, επικαλούμενος την ισχνή πλειοψηφία που διαθέτουν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η 40χρονη Ελίζ Στεφάνικ είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2015, εκπροσωπώντας την 21η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Εφόσον εγκρινόταν η υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το βουλευτικό της αξίωμα, κάτι που θα συνεπαγόταν τη διεξαγωγή εκλογών για την έδρα της στην αμερικανική Βουλή.

Ο πρόεδρος Τραμπ προτίμησε να μη διακινδυνεύσει το ενδεχόμενο απώλειας της έδρας για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι είναι «επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί ΚΑΘΕ ρεπουμπλικανική έδρα στο Κογκρέσο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.