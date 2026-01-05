Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε την Κυριακή ότι «δεν υπάρχει πόλεμος» με τη Βενεζουέλα, παρά την αιφνιδιαστική αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στην σύλληψή του Νικολάς Μαδούρο και την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Αμερική θα «κυβερνήσει» τη χώρα. Ειδικότερα, ο Ρούμπιο είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε πόλεμο εναντίον των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών».

Γιατί έχει σημασία

Χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση του Σαββάτου ως «επιβολή του νόμου» και όχι ως πόλεμο, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται την άδεια του Κογκρέσου για να βομβαρδίσει μια στρατιωτική βάση και να συλλάβει έναν αρχηγό κράτους. Το θέμα για το οποίο υπάρχει διαφωνία σύμφωνα με το Axios, αφορά τους ισχύοντες νομικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Ψηφίσματος για τις Εξουσίες του Πολέμου και των Συμβάσεων της Γενεύης, οι οποίες θα μπορούσαν να προστατεύσουν τον Μαδούρο ως αιχμάλωτο πολέμου.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με δεύτερο χτύπημα και αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η εκστρατεία μπορεί να μην σταματήσει στη Βενεζουέλα.

Σημειώνεται πως πριν λάβει χώρα η ολονύκτια επιδρομή των ΗΠΑ, είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα εναντίον φερόμενων ως «ναρκο-τρομοκρατών» τα οποία σκότωσαν δεκάδες άτομα και κατασχέσεις πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο από την Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές.

Μια πηγή από τη Βενεζουέλα δήλωσε στους New York Times ότι τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και πολιτών, όπως μεταδίδει το Axios.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις επί του εδάφους στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Ρούμπιο την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC. Ωστόσο, τόνισε ότι ο Τραμπ έχει την επιλογή να αναπτύξει στρατεύματα.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές επικαλέστηκαν τις δηλώσεις της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, στο Vanity Fair πέρυσι, ότι οι χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα θα απαιτούσαν την έγκριση του Κογκρέσου. Ωστόσο, ο Ρούμπιο απάντησε στην Κρίστεν Γουέλκερ του NBC:

«Δεν επρόκειτο για επίθεση στη Βενεζουέλα. Ήταν μια επιχείρηση επιβολής του νόμου για τη σύλληψη ενός κατηγορούμενου για διακίνηση ναρκωτικών».

Ο γερουσιαστής Μάικ Λι (Ρεπουμπλικανός-Γιούτα) υπερασπίστηκε την ενέργεια αυτή, λέγοντας ότι «πιθανώς εμπίπτει στην» συνταγματική εξουσία του προέδρου.

Ναι μεν αλλά

Ωστόσο, νομικοί μελετητές στο περιοδικό εθνικής ασφάλειας Just Security υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ «πυροδότησαν» μια διεθνή ένοπλη σύγκρουση, πράγμα που σημαίνει ότι οι κανόνες του πολέμου ισχύουν πλέον είτε το θέλει ο Λευκός Οίκος, είτε όχι.

Αυτό περιλαμβάνει τις Συμβάσεις της Γενεύης — που ενδεχομένως επηρεάζουν τα πρότυπα κράτησης και την πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ, σημειώνουν οι συγγραφείς — συμπεριλαμβανομένων των Βενεζουελάνων στις ΗΠΑ και των Αμερικανών στη Βενεζουέλα.

Σημαίνει επίσης ότι η Βενεζουέλα θα μπορούσε νόμιμα να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις, γράφουν οι Michael Schmitt, Tess Bridgeman και Ryan Goodman.

Το «παράλογο»

Ο Brian Finucane της International Crisis Group, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επικεντρώνεται στις συγκρούσεις, λέει στο Axios ότι πιστεύει ότι το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι «παράλογο».

Όπως εξήγησε: «Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι πράκτορες της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) που ακολουθούσαν την πορεία της επιχείρησης, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται για χρήση βίας βάσει του διεθνούς δικαίου και... συνεπάγεται τις πολεμικές εξουσίες του Κογκρέσου».

Σε συνέντευξή του ο Ρούμπιο στην Washington Post, είχε κάνει λόγο για έγκριση από το Κογκρέσο μόνο εάν οι ΗΠΑ «πρόκειται να διεξάγουν στρατιωτικές επιθέσεις για στρατιωτικούς σκοπούς».

Ο Ρούμπιο δήλωσε: «Δεν ήταν αυτό. Ήταν μια επιχείρηση επιβολής του νόμου».

Ωστόσο, ο καθηγητής Νομικής στη Τζόρτζταουν, Steve Vladeck, προειδοποιεί ότι αυτή η λογική δεν σταματά στη Βενεζουέλα. Εάν το Σύνταγμα επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικής βίας οποτεδήποτε ένα αμερικανικό δικαστήριο απαγγέλλει κατηγορίες σε κάποιον εκτός ΗΠΑ, «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόσχημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία σχεδόν οπουδήποτε».

Σύμφωνα με το Axios, το ψήφισμα για τις εξουσίες του πολέμου του 1973 ορίζει ότι ο πρόεδρος πρέπει να συμβουλεύεται το Κογκρέσο πριν από τη χρήση στρατιωτικής βίας «σε κάθε πιθανή περίπτωση» και να υποβάλλει αναφορά στους νομοθέτες εντός 48 ωρών από την ανάπτυξη δυνάμεων. Ο πρόεδρος πρέπει να τερματίσει τη χρήση στρατιωτικών μέσων εντός 60 ημερών, εκτός εάν το Κογκρέσο την εγκρίνει ή την παρατείνει.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι το Κογκρέσο δεν ειδοποιήθηκε εκ των προτέρων επειδή υπάρχει «η τάση να γίνονται διαρροές» — και «δεν θέλουμε διαρροές».

Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης σχεδιάζουν να ενημερώσουν τους νομοθέτες το βράδυ της Δευτέρας. Εάν η επιχείρηση επεκταθεί, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε το Σάββατο στον παρουσιαστή του "CBS Evening News", Τόνι Ντοκουπίλ, ότι «θα κρατάμε το Κογκρέσσο ενήμερο».

