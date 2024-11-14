Ο ομοσπονδιακός ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, στον οποίο είχαν ανατεθεί δυο ποινικές διώξεις οι οποίες εκκρεμούσαν σε βάρος του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κλείσει τις υποθέσεις αυτές και να υποβάλει την παραίτησή του προτού αναλάβει τα καθήκοντά του -και τον αποπέμψει- ο Ρεπουμπλικανός, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο κ. Τραμπ είχε πει πως θα καθαιρούσε τον ειδικό εισαγγελέα «σε δυο δευτερόλεπτα» αφού αναλάμβανε την εξουσία αν κέρδιζε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων New York Times και Washington Post, που επικαλέστηκαν πηγές ενήμερες για τις προθέσεις του, πάντως, ο βετεράνος εισαγγελικός λειτουργός δεν σκοπεύει να του δώσει αυτή την ικανοποίηση, θα έχει παραιτηθεί πριν από την 20ή Ιανουαρίου.

Στις ΗΠΑ γενικά δεν διενεργούνται έρευνες ποινικής φύσης σε βάρος του εν ενεργεία προέδρου, πρόκειται για άγραφη παράδοση του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ποινική ασυλία του αρχηγού του κράτους εξάλλου επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο κατόπιν πρόσφατης απόφασης του ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Τζακ Σμιθ ζήτησε από δικαστήριο στη Φλόριντα να του δοθεί προθεσμία ως τη 2η Οκτωβρίου για να εξετάσει τις «περιστάσεις άνευ προηγουμένου» στη μια από τις υποθέσεις που χειρίζεται, ανέφεραν το Politico και το Fox News, που επικαλέστηκαν δικόγραφα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπιζε ποινική δίωξη στη Φλόριντα διότι είχε διατηρήσει παράνομα στην κατοχή του διαβαθμισμένα δημόσια έγγραφα και για παρακώλυση της δικαιοσύνης στην έρευνα για την υπόθεση. Τον Ιούλιο, ο κ. Σμιθ υπέβαλε αίτημα να ξαναρχίσει η διαδικασία, που είχε ανασταλεί με απόφαση δικαστή. Ωστόσο, ήδη προτού επανεκλεγεί στην προεδρία ο κ. Τραμπ, δεν ήταν διόλου σαφές ούτε αν ούτε το πώς θα ξανάρχιζε η διαδικασία.

Ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετώπιζε παράλληλα ποινική δίωξη στην Ουάσιγκτον για τον ρόλο του στην αιματηρή επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021 και τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020. Και σε αυτή την περίπτωση, ο κ. Σμιθ θα ενημερώσει το δικαστήριο για τη συνέχεια της υπόθεσης ως τη 2η Δεκεμβρίου.

Χθες Τετάρτη, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως θα αντικαταστήσει τον απερχόμενο υπουργό Δικαιοσύνης, τον Μέρικ Γκάρλαντ, με τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Ματ Γκετς της ριζοσπαστικής δεξιάς — ο τελευταίος είχε επίσης βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνα για υπόθεση ποινικής φύσης (εμπορία ανθρώπου, σεξ με ανήλικο), αλλά το υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

