ΗΠΑ: Δίωξη σε έναν άνδρα που απείλησε ότι «θα κάψει ζωντανή» την Κάμαλα Χάρις

Ένας άνδρας από τη Βιρτζίνια κατηγορείται ότι εξαπέλυσε βίαιες απειλές σε βάρος της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, λίγες ημέρες αφότου ξεκίνησε την εκστρατεία της για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Στον Φρανκ Καρίλο ασκήθηκε δίωξη την περασμένη Παρασκευή από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια επειδή φέρεται ότι ανήρτησε σειρά μηνυμάτων με στόχο τη Χάρις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης GETTR.

Η Χάρις είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών, αντίπαλος του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Την Κάμαλα Χάρις πρέπει να την κάψουν ζωντανή, θα το κάνω εγώ προσωπικά εάν δεν το κάνει κάποιος άλλος» φέρεται να έγραψε σε μια ανάρτησή του ο Καρίλο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Σε άλλο μήνυμα έλεγε ότι η Χάρις «θα μετανιώσει που προσπάθησε να γίνει πρόεδρος».

Τα μηνύματα αναρτήθηκαν στις 27 Ιουλίου, έξι ημέρες αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του και δήλωσε ότι στηρίζει τη Χάρις.

Στον ίδιο λογαριασμό αναρτήθηκαν μηνύματα σε βάρος του Μπάιντεν και του διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι. Πράκτορες του FBI κατέσχεσαν ένα τουφέκι και ένα περίστροφο κατά την έρευνα που έκαναν στο σπίτι του Καρίλο, ο οποίος θα προσαχθεί σήμερα ενώπιον δικαστή. Δεν είναι γνωστό αν έχει δικηγόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

