Νετανιάχου: Οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας

Ακόμη και στην περίπτωση συμφωνίας εκεχειρίας στον Λίβανο, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, δήλωσε απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το σημαντικότερο δεν είναι (τι γράφει) το χαρτί εάν υπάρξει (συμφωνία) αλλά το γεγονός ότι έχουμε την υποχρέωση, προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια στο βόρειο (Ισραήλ) να διεξάγουμε συστηματικά επιχειρήσεις εναντίον των πιθανών επιθέσεων της Χεζμπολάχ (…) αλλά επίσης και για να εμποδίσουμε την ενίσχυσή της», είπε ο Νετανιάχου μιλώντας στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

