ΗΠΑ: Άρση των κυρώσεων σε βάρος της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα την άρση των κυρώσεων σε βάρος της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας και άλλων τριών τραπεζών της χώρας αυτής.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τον Μάρτιο για αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Καράκας-Ουάσινγκτον οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

