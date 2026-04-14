Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανανέωση έως τον Αύγουστο 2027 του καθεστώτος κυρώσεων για παράνομη εξαγωγή πετρελαίου από τη Λιβύη

Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε και υιοθέτησε ομόφωνα σχέδιο Απόφασης για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων σχετικά με την παράνομη εξαγωγή πετρελαίου από τη Λιβύη έως την 1η Αυγούστου 2027, οι οποίες εισήχθησαν μέσω της Απόφασης 2146 της 19ης Μαρτίου 2014.

Το σχέδιο κεμένου, το οποίο συνέταξε το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνει επίσης την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (PoE) της Επιτροπής Κυρώσεων 1970 για τη Λιβύη έως τις 15 Αυγούστου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της Απόφασης 2146, το Συμβούλιο είχε εξουσιοδοτήσει τα κράτη-μέλη να επιθεωρούν στην ανοικτή θάλασσα πλοία που έχουν χαρακτηριστεί από την Επιτροπή Κυρώσεων 1970 για τη διευκόλυνση της παράνομης εξαγωγής πετρελαίου από τη Λιβύη.

Η νέα Απόφαση 2819 εξειδικεύει την εφαρμογή των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων διατηρώντας κατά τα λοιπά το υφιστάμενο πλαίσιο κυρώσεων για τη Λιβύη.

Η σημαντικότερη ουσιαστική τροποποίηση αφορά την προσθήκη νέας επιχειρησιακής παραγράφου, η οποία επιτρέπει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τη μεταφορά δεσμευμένων/ παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Λιβυκής Αρχής Επενδύσεων (LIA) από κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τα φυλάσσουν ("θεματοφύλακες") σε άλλα εντός της ίδιας δικαιοδοσίας (ήτοι εντός της ίδιας χώρας ή σε χώρα με παρόμοιο νομικό σύστημα) με μοναδικό σκοπό την αλλαγή θεματοφύλακα και χωρίς τη δυνατότητα αξιοποίησής τους.

Η Ελλάδα, κατά την αιτιολόγηση της ψήφου της που εκφωνήθηκε από τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο Ιωάννη Σταματέκο χαιρέτισε την ενσωμάτωση διευκρινιστικών διατάξεων σχετικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την προστασία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του λιβυκού λαού.

Υπογράμμισε τις διατάξεις που ζητούν από τα κράτη-μέλη και ενθαρρύνουν τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να στηρίξουν και να συνεργαστούν με έναν συνολικό έλεγχο που διενεργείται από τη Λιβυκή Αρχή Επενδύσεων (Libyan Investment Authority /LIA).

Ο κ. Σταματέκος τόνισε ότι η Ειδοποίηση Συνδρομής για την Εφαρμογή σχετικά με τις δυνατότητες επανεπένδυσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της LIA θα πρέπει να οριστικοποιηθεί άμεσα, ώστε να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η επανεπένδυση χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

