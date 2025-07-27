Αεροσκάφος της γραμμής της αμερικανικής εταιρείας Southwest Airlines χρειάστηκε να κάνει ξαφνική βουτιά δεκάδων μέτρων προχθές Παρασκευή για να αποφύγει επαπειλούμενη σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο μέλη του πληρώματος και να τρομοκρατηθούν πολλοί επιβάτες.

A Southwest Airlines flight from Burbank, California, safely landed in Las Vegas after performing an emergency maneuver to avoid colliding with another aircraft on Friday.



Minutes after Southwest flight 1496 took off from Burbank, it rapidly descended 475 feet to avoid hitting… pic.twitter.com/9Q43PPQctD July 26, 2025

«Εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι εκτιναχτήκαμε από τα καθίσματά μας και χτυπήσαμε τα κεφάλια μας στην οροφή», ανέφερε μέσω X ο κωμικός Τζίμι Ντορ, που επέβαινε στην πτήση η οποία συνέδεε τις πόλεις Μπέρμπανκ και Λας Βέγκας, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

The man beside me grabbed my arm! We were all shaken up. The flight erupted with applause once we landed. pic.twitter.com/UvqHQu4Jlv — Stef Zamorano (@miserablelib) July 25, 2025

«Ο πιλότος είπε πως ενεργοποιήθηκε η προειδοποίηση αποφυγής πρόσκρουσης κι έπρεπε να αποφύγει αεροπλάνο που ερχόταν κατευθείαν πάνω μας», πρόσθεσε.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) γνωστοποίησε μέσω X ότι διενεργεί «έρευνα για το συμβάν».

Η πτήση 1496 της Southwest Airlines «αντέδρασε σε προειδοποίηση πάνω στο σκάφος που ανέφερε πως βρισκόταν κοντά του άλλο αεροσκάφος», επιβεβαίωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Από την πλευρά του, ο αερομεταφορέας εξήγησε ότι πιλότος «αντέδρασε σε δυο συναγερμούς» για την αποφυγή πρόσκρουσης στο σκάφος «την Παρασκευή μετά το μεσημέρι, κατά τη φάση της αρχικής ανόδου από τη Μπέρμπανκ, στην Καλιφόρνια, που τον υποχρέωσε να πάρει ύψος και κατόπιν να χάσει ύψος».

«Η πτήση συνέχισε προς το Λας Βέγκας, όπου προσγειώθηκε με πλήρη ασφάλεια», συνέχισε η Southwest Airlines.

Δυο μέλη χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα που υπέστησαν, διευκρίνισε η εταιρεία, διαβεβαιώνοντας πως όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

Το αεροσκάφος βρέθηκε στο ίδιο τμήμα του εναέριου χώρου κοντά στην Μπέρμπανκ όπου βρισκόταν καταδιωκτικό αεροσκάφος Hawker Hunter Mk. 58, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Το συμβάν επιτείνει την ατμόσφαιρα ανησυχίας για την ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ, έπειτα από σειρά δυστυχημάτων τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιανουάριο, σύγκρουση με στρατιωτικό ελικόπτερο αεροσκάφους της γραμμής στη φάση της τελικής προσέγγισης για την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 67 ανθρώπους.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στις αρχές Μαΐου «πλήρη εκσυγχρονισμό» του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, που έχει απαρχαιωμένο εξοπλισμό (ραντάρ, συστήματα πληροφορικής κ.λπ.) και πάσχει από σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στους πύργους που διαχειρίζεται η FAA.

Η κυβέρνησή του ωστόσο προχώρησε σε απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων της υπηρεσίας στο πλαίσιο του σχεδίου της να περικόψει το μισθολογικό κόστος του ομοσπονδιακού κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.