Η είδηση ότι πρόσφατα ο ροκ σταρ Jon Bon Jovi έσωσε μία γυναίκα από την αυτοκτονία, προβάλλεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο ροκ σταρ έκανε γυρίσματα σε μία γέφυρα όταν ξαφνικά εντόπισε μία γυναίκα η οποία είχε περάσει πάνω από τα κάγκελα και στεκόταν στην άκρη της γέφυρας. Ο Jon Bon Jovi την πλησίασε, άρχισε να της μιλάει και μετά από λίγη ώρα, έπεισε τη γυναίκα να περάσει ξανά μέσα από τα κάγκελα και να σταθεί ασφαλής στο πεζοδρόμιο.

Η αστυνομία του Nashville έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα όπου φαίνεται ολόκληρη η σκηνή.

Incredible. Rock legend Bon Jovi convinces woman in Nashville to not leap from bridge. (Video: Metropolitan Nashville Police Department) pic.twitter.com/fXZeOCWSSx — Mike Sington (@MikeSington) September 11, 2024

Συνοδεύοντας το βίντεο, η αστυνομία αναφέρει: «Ένα δυνατό μπράβο στον Τζον Μπον Τζόνι και την ομάδα του που βοήθησαν μια γυναίκα στη γέφυρα πεζών Seigenthaler, πάνω από τον ποταμό Κάμπερλαντ, το βράδυ της Τρίτης. «Ο Μπον Τζόβι την έπεισε να βγει από την προεξοχή και να τη φέρει πίσω στην ασφάλεια».

